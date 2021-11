“Soprattutto, non agire da ignoranti, né da presuntuosi. Quando non si sa, occorre informarsi, studiare, discutere serenamente, obiettivamente, e senza mai credere di essere infallibili.” 150 anni fa, oggi, nasceva a Caltagirone Don Sturzo. E, in questa stagione di improvvisati tuttologi, il suo monito sembra quanto mai attuale. E lo dovrebbe farlo metterlo, come pubblicità, il Ministero della pubblica Istruzione, ogni 10 minuti su tutte le Tv pubbliche e private, in modo che ci entra in testa! PERCHE. Dovremmo ricordarci sempre di queste parole, rispettarle noi per primi!

Tante personalità ci hanno lasciato in eredità scritti e idee per un mondo migliore, per aprirci la mente e farla funzionare come un paracadute, ma altri Hanno lavorato per chiuderle, per i loro miseri interessi personali, sono i demagoghi ciarlatani imbonitori furbastri intrallazzatori, nascosti in tutti i campi sociali e politici, che difendono solo i loro miseri interessi personali. W Italia viva che combatte per aprire le menti. Secondo me E non ditemi esagerato! oggi solo Matteo Renzi è il degno erede di Sturzo. Tutti gli altri di Italia Viva sono persone molto per bene, ma Matteo è il migliore. Senza offesa per nessuno. Matteo è l’unico rivoluzionario che si batte contro la finta sinistra.

150 anni fa, oggi, nasceva a Caltagirone Don Sturzo. E, in questa stagione di improvvisati tuttologi, il suo monito sembra quanto mai attuale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo