Ci vuole un gran faccia tosta presentarsi davanti a Macron. Cosa fa uno stipendio da ministro….? Mette tutto a posto

Chi oggi critica finirà come Di Maio che ieri era il più imbarazzato. Il grillino infatti era accanto a Mattarella di cui aveva chiesto la messa in stato d’accusa, a Draghi contro il quale voleva uscire dall’Euro e Macron che aveva insultato al fianco dei Gilet gialli. La foto simboleggia la fine dei Cinquestelle. Era dai tempi di San Paolo a Damasco che non assistevamo a conversioni così spettacolari. Ma ancora mi domando: che esistono a fare ancora i cinquestelle ? Solo per fare chiasso e creare confusione, delusione e ripulsa contro la politica sfaccendata e sfruttatrice ! I cinquestelle occupano spazio, aria e tempo per produrre solo desolazione e improduttività !

Ci vuole un gran faccia TOLA e tosta presentarsi davanti a Macron e mi sembra che è stato ricordato, forse da Macron, nel TG 3 dei gilet gialli . Che lo ha mandato su tutte le furie tanto ché ha ritirato l’ambasciatore francese. E poi dei franchi francesi in Congo che Di Maio non sapeva neanche la storia .comunque gli hanno perdonato tutto alla fine gli sono simpatici bo’ sono i misteri inspiegabili. IO! A Di Maio le mani gliele batterei in testa e gli ricorderei ogni giorno ciò che ha fatto agli italiani e fatto con Mattarella e i gilet GIALLI., per farci VERGOGNARE….. IMBECILLE.

Conversioni? Luigi Di Maio è una macchietta Napoletana, uno schizzo, una figuretta alla pulcinella che di tanto in tanto emerge dal quadro con il suo profilo caricaturale come quando disse di Mario Draghi: “Mi ha fatto un’ottima impressione”. Si gente! Quando penso che questa nullità assoluta, è il nostro attuale ministro degli esteri, mi cadono le braccia in terra…che faccia da TOLA come si cambia per interesse personale, ma il fu movimento non lo ammetterà mai! L’ipocrisia nel m5cosi, ha raggiunto l’apice della spudoratezza. INCREDIBILE!!!!!

Ci vuole un gran faccia tosta presentarsi davanti a Macron.

