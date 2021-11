Come al solito RENZI è sempre un fuoriclasse , e quando fa quel sorrisetto e quelle battute tipo ( non può espellerci una volta alla settimana ) è davvero un capolavoro.

Enrico Letta… non ti sembra un po’ troppo.. Uno che è tornato unicamente per prendersi una rivalsa su quello che ritiene il suo più grande nemico come si fa a ritenerlo amico? comunque Letta farebbe bene a sciogliere definitivamente il suo partito populista ed espellere se stesso dalla politica. Sarebbe un bene per tutto il Paese. LETTA: Il cartellino rosso non c’è lai con chi lo dovrebbe avere con il movimento 5* il cartellino ROSSO al RENZI. Aspetta e spera e poi se gli arrivano sempre gli aiuti di voi che lo appoggiamo sempre più noi RENZIANI anche se sostenete a PAPAGALLO con il 2% che vogliono fà (dato percentuale fasullo per sminuire la forza, mente la realtà e che siamo verso il 10%) credo che resterà sulla scena politica ancora per molto. E il Letta fra poco si espelle da solo.

