Taglio delle tasse, Franco convoca i sindacati. Landini: un errore escludere i redditi più bassi

«Non abbiamo intenzione di fermarci con la protesta perché vogliamo portare a casa risultati concreti». Il segretario della Cgil Maurizio Landini, ieri in piazza a Roma contro la manovra insieme a Cisl e Uil, manda un avvertimento al governo che produce subito un primo effetto: domani alle 19 i sindacati verranno ricevuti al ministero dell’Economia dal ministro Daniele Franco per discutere il taglio delle tasse.

Ma Landini chiede all’esecutivo di aprire una trattativa sulla legge di bilancio: «Non faremo da spettatori, non pensino di chiamarci per dirci solo cosa hanno deciso». La battaglia di Cgil, Cisl e Uil ha un obiettivo: tagliare le tasse a lavoratori e pensionati, a partire dai redditi più bassi, destinando a loro tutti gli 8 miliardi. Dalle piazze che hanno ospitato un’altra giornata di mobilitazione unitaria con tante iniziative in molte regioni, i sindacati dicono no al miliardo (su 8) messo sul piatto dal governo a riduzione dell’Irap. Anche il nuovo sistema con quattro aliquote Irpef non piace a Landini: «Se è vero che fino a 15 mila euro di reddito questa riforma fiscale darebbe zero, dico ai partiti di ripensarci perché forse non hanno capito qual è lo stato sociale del paese». Il segretario della Cisl Lugi Sbarra, presente alla manifestazione di Torino, definisce «importante» la convocazione al Mef, tuttavia sostiene che «questo è il tempo di dare risposte immediate ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, le imprese hanno già ricevuto molti aiuti in questi ultimi 18 mesi». Resta aperto il capitolo pensioni, con i possibili interventi da inserire già in manovra durante l’iter parlamentare. Tra le richieste di Cgil, Cisl e Uil la modifica dell’Ape sociale per alcune categorie di lavori gravosi, come gli edili, che secondo alcuni emendamenti annunciati da M5s, Pd e Leu potrebbero beneficiare della riduzione da 36 a 30 anni dei contributi necessari per accedere all’anticipo pensionistico. E, inoltre, c’è l’avvio del confronto sulla revisione della legge Fornero. I sindacati spingono per più flessibilità in uscita a partire dai 62 anni e una pensione di garanzia per i giovani. Confindustria, invece, chiede più risorse per ridurre le imposte alle imprese e mette in guardia la politica dalla risalita dei contagi. Secondo il Centro studi dell’associazione guidata da Carlo Bonomi, il pil si attesterà attorno al 6,3-6,4% quest’anno, ma a spaventare l’economia sono pandemia, scarsità di materie prime e caro energia che fa da freno alla ripresa. Nel quarto trimestre, sottolinea Confindustria, si sta delineando «l’atteso rallentamento in Italia e in Europa che fa perdurare l’alta incertezza». Sempre domani, a Palazzo Chigi si aprirà un altro tavolo. Il premier Mario Draghi, insieme al ministro Franco e a quello dei Rapporti con il parlamento Federico D’Incà, incontrerà i capigruppo di Camera e Senato e i capi delegazione delle forze politiche di maggioranza. Lunedì si comincia con i 5 stelle; martedì sarà la volta di Lega, Forza Italia, Pd, e mercoledì toccherà a Coraggio Italia, Iv e Leu. Il primo nodo da risolvere riguarda i tempi della legge di bilancio: l’intenzione è chiuderla al Senato entro il 18-20 dicembre e portare a casa un’approvazione lampo alla Camera. Ovviamente servirà una doppia fiducia. Un altro fronte che preoccupa l’esecutivo sono gli emendamenti: se ne attendono migliaia. I saldi della finanziaria sono intoccabili e l’impianto del provvedimento non potrà essere stravolto. Da qui alla fine dell’anno si profila una lunga trattativa, non mancheranno colpi di scena.

