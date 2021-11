Grazie Teresa sei una grande donna e Matteo deve essere orgoglioso di averti al suo fianco .. leale e battagliera…..quando la politica è buona politica e tu ne sei uno splendido alfiere

“Ci sono tanti attacchi violenti verso di noi, verso Maria Elena Boschi , verso di te Matteo Renzi . Non ci è stato perdonato che il Pd era scalabile.

Questo non giustifica il carico di violenza e di odio. Quanti interessi oscuri, quante pratiche consolidate, quanta burocrazia malata hai messo in difficoltà ed in discussione con la tua politica di innovazione, per avere questo concentrato nei tuoi confronti di odio e disprezzo.

Ai tanti che mestano nel torbido, ai tanti che mi blandiscono, e quando non ti chiedono ai loro voleri, ti danno del traditore, io dico: noi col governo Renzi abbiamo combattuto per prendere i soldi che i Riva avevano esportato all’estero e li abbiamo fatti intervenire per rendere più salubre l’aria di Taranto.

Sono qui con grande coerenza, non sono imbarazzata, qui da militante appassionata.

Quella ragazza che a 12-13 aveva capito che la politica poteva cambiare il mondo e ne è ancora convinta. Eletta o non eletta, in Parlamento, fuori dal Parlamento, si fa politica in tanti modi ed io voglio farla con questa comunità. Fino a quando lo vorrete, io rimarrò qui a testa alta.” Grande Teresa, sei l’unica che con il tuo passato puoi rispondere a chi prima a esaltato Matteo poi la tradito con il referendum e ora non accetta che è politicamente più preparato e lungimirante di loro, ma tu puoi con la tua esperienza controbattere, alle loro falsità, sei una grande donna politica e preparata

Quanta verità nelle tue poche righe.

Motivo in più per nn mollare se una parte delle persone la pensa come me e può essere ancor più arrabbiata è solo perché veniamo dalla vecchia tradizione PCI.. mi fa rabbia che questi lestofanti nn hanno nulla a che vedere con un vero leader è galantuomo come Berlinguer salvo nominarlo quando gli fa comodo. Se c’è una persona che mi può rappresentare sempre più adesso è Matteo Renzi. E continuò a sentire parlare nn di legalità ma di opportunismo ed etica..

chi sono questi …quelli che ci hanno portato a sputtanarci nel periodo di tangentopoli del CONTO GABBIETTA nell allora PDS.. io mi sono imbarazzato più volte quando me lo facevano notare.

MOLTE COSE NON CI SONO STATE MAI SPIEGATE NEL PARTITO DI ALLORA DA

ALCUNI DI QUESTO LESTOFANTI CHE OGGI PROVOCANO ANCORA LE COSCENZE di noi lettori ATTENTI e sono solo dispiaciuto che la base sia troppo innamorata Ancora x valutare il futuro buono col vecchio mestiere della ditta ( oggi lo devo usare anch’io questo termine) e poi .

Scrivo da BRESCIA non sono un REGGIANO ma vivo e frequento queste eccezionale città da ormai 50 anni e mi chiedo:

Come posso continuare a stare in un partito che offende questa città alleandosi con chi ha offeso per mesi BIBBIANO e non solo compreso lo stesso PD. Io proprio non lo capisco.

E questo partito deve solo ringraziare la disciplina della base che si allinea comunque alla volontà del partito. IO NO “C’è una frase di Pier Paolo Pasolini. ‘Non potranno mentire in eterno. Dovranno pur rispondere prima o poi alla ragione con la ragione, alle idee con le idee, al sentimento col sentimento. E allora taceranno: il loro castello di ricatti, di violenze e di menzogne crollerà’. Idee, ragione, sentimento: ecco, questa di IV è casa vostra.”

Grazie Teresa sei una grande donna e Matteo deve essere orgoglioso di averti al suo fianco .. leale e battagliera…..quando la politica è buona politica e tu ne sei uno splendido alfiere

