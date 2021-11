Il ministro degli Esteri si pente: “Non ho nessun problema a mettere nero su bianco i miei errori del passato”. E promuove Macron: “Voterei per lui alle presidenziali in Francia” Ma non l’avrei mai detto…Il bibitaro sembra uno di quei caudillos sudamericani che preso il palazzo presidenziale al grido viva la revolution, si siede, si fuma un bel sigaro avana e pretende che tutti lo servano. Comunque, così come era improvvido nell’appoggiare i gilet gialli, è altrettanto improvvido ed impresentabile adesso. Un ministro degli esteri non può, non deve commentare le vicende di un Paese che dovrebbe essere nostro alleato. Soprattutto prima delle elezioni, non fosse altro per banali ragioni di opportunità. Se, cosa difficile, dovesse vincere Marine cosa direbbe: mi sono sbagliato ma ho sempre appoggiato il FN in cuor mio? Dilettante in un governo di dilettanti come lo sono Speranza, Gelmini. CAZZO! Non ho nessun problema a mettere nero su bianco i miei errori del passato”: va bene, ma sono quelli presenti e quelli futuri che ci preoccupano. ritirati, grazie. Bhe… adesso che ha centrato il Suo vero obiettivo non fare un cazzo sparare cazzate da incompetente seriale …fare parte della èlite. Vive nel palazzo…praticamente un rinnegato. MA: Presto gli elettori spero gli presentino il conto molto “salato”.

L’ultima giravolta di Di Maio: “Gilet gialli? Voterei Macron…”

Sono ormai lontani i tempi della lotta perenne alla casta, delle battaglie identitarie propinate in ogni piazza d’Italia, delle forti dichiarazioni senza rispetto delle istituzioni e delle posizioni avventate per cavalcare la scia del momento. Ponti del passato che alcuni nel Movimento 5 Stelle hanno voluto tagliare, anche se c’è ancora una forte resistenza di chi non vuole piegarsi alla rivoluzione grillina e sogna di tornare a interpretare quell’animo ribelle che nel 2018 ha consentito di raggiungere il 33%. Chi non si è fatto alcun problema nel rinnegare i propri errori è stato Luigi Di Maio, ormai fautore di una svolta moderata e diplomatica di quella parte del M5S che si è radicato nei palazzi della politica.

Il dietrofront di Di Maio

Sembrano secoli fa, ma era soltanto il 5 febbraio 2019 quando l’attuale ministro degli Esteri e Alessandro Di Battista si erano messi in viaggio per incontrare la galassia dei gilet gialli. Un faccia a faccia con Christophe Chalençon, uno dei leader del movimento francese, che evidentemente Di Maio non ricorda con estremo piacere. Intervenuto in occasione della Festa dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”, il titolare della Farnesina non si è nascosto e si è spogliato completamente di alcune mosse degli scorsi anni: “ Non ho nessun problema a mettere nero su bianco i miei errori del passato “.