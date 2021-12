Al Quirinale 33 Onorificenze al merito. Storie di bellezza, altruismo e amore. Questa e la vera ITALIA.

Le porte del Quirinale aperte, oggi, ai nuovi trentatré Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. Aperte al meglio di noi, al meglio dell’essere italiani e, se solo il concetto di semplicemente fosse davvero semplice, al meglio dell’essere “umani”.

Trentatré persone oggi davanti al presidente con le loro storie di bellezza, di altruismo, di amore per gli altri ma anche di infinito rispetto per se stessi. Sì, rispetto, perché è rispettare se stessi voler vivere in un mondo migliore, soprattutto, metterlo in pratica, oltre ogni limite pensabile dalle circostanze e dal proprio quotidiano.

Ne scrivo stamani perché una di queste storie la conosco da vicino. E quando qualcosa ti sfiora da vicino si sa… tutto cambia aspetto, compresa l’emozione.

Anche la notizia di una apparentemente formale riunione nel Palazzo più importante d’Italia.

Accade che il più giovane di questi nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana oggi sia mio nipote e accade che, per questo, riveda in toto il film di una vita e sappia come e perché possa accadere una cosa così.

Accade che riveda e riviva quel non arrendersi mai da sempre, quel sentire l’ingiustizia di una situazione in cui tu e, soprattutto, quelli come te, vuoi abbiano gli stessi diritti perché, se sono doverosi i doveri, non sono certo regali da conquistare “i diritti”.

Accade che ricordi con quanta grinta vedi da sempre un bambino, poi un ragazzino e, oggi, un giovane uomo battersi per voler semplicemente fare da solo un giro per la sua città, andare ad acquistare un regalo in un negozio o, sempre molto semplicemente, poter andare a scuola o a seguire una lezione all’Università da solo. Liberamente, come tutti. Senza barriere, senza quello scalino che a noi pare un’inezia o quella macchina di traverso dove una mamma con un passeggino non passa, figuriamoci una carrozzina con cui vuoi liberamente muoverti per la tua città.

Ecco, quando tutto questo non resta rabbia sterile, quando tutto questo si trasforma in qualcosa di bello, di migliore e di più giusto per tutti so che si vive l’emozione di una giornata come oggi, e con un presidente come Sergio Mattarella.

Scrivo del più giovane di questi nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica, oggi, scrivo di Andrea perché io quella storia oggi la conosco. La conosco da quando ventitré anni fa sapevo che quel bimbo indomito, giusto, sensibile e vero avrebbe vinto quella e altre sfide della vita. Nonostante tutto, ed è il nonostante che fa la differenza. Sempre.

Ma so anche che oltre questa di Andrea, tutte quelle della meravigliose persone che saranno da Mattarella, sono storie di vita che dovrebbero trovare per giorni le prime pagine di ogni giornale. Perché mai come oggi, davvero, serve ricordarci quanto potremmo essere migliori.

Perché sono il racconto di quello che potremmo essere tutti e forse, semplicemente, e in buona fede non abbiamo neanche poter mai pensato di provare a essere.

Così, stamani, mentre con il groppo in gola immagino la stretta di mano di Andrea con il presidente e l’emozione di quelle persone in quella sala penso anche a uno scalino. Sì, uno scalino. Quello davanti alla porta della mia banca, nella mia città. Quello davanti che chi è in carrozzina ma anche, semplicemente, in una qualunque altra situazione di impedimento fisico, non riesce a superare.

Restando fuori o sperando di poter avere qualcuno con sé, ogni volta, che possa accompagnarlo, anche per un semplice prelievo al bancomat. Altrimenti non è possibile. Penso a quello scalino e sento che non ho fatto abbastanza per eliminarlo. Sento che dopo qualche protesta iniziale mi sono fatta prendere dalla fretta dei giorni che passano e, senza pensarci, dall’inerzia del fatto che io tanto posso farlo quel prelievo, a quel bancomat. Io, esattamente come tutti quelli che ogni giorno lo fanno. Al volo, senza pensarci.

Allora, mentre penso che domani prometto che tornerò alla carica con il direttore di quella banca, oggi so che tutti coloro che rappresentano il meglio di noi italiani e vivono questa giornata al Quirinale non si sono dati mai, invece, per vinti. Davanti a questa o altre difficoltà. Barriere fisiche o mentali che fossero. Mai per vinti davanti a qualcosa di ingiusto e che come tale non doveva essere.

Ecco, Andrea e le meravigliose persone che oggi saranno con lui al Quirinale non si sono fermate a pensare questo e hanno, semplicemente, agito. Grazie. Grazie per averci ricordato quanto potremmo essere migliori, tutti. Semplicemente.

Al Quirinale 33 Onorificenze al merito. Storie di bellezza, altruismo e amore. Questa e la vera ITALIA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo