ANATOMIA DI UN IMBECILLE.

Rifletterò più avanti sulla svolta politica ed economica che è stata impressa dopo la decisione cospicua e determinata dalle scelte Economiche del recovery fund.

Purtroppo mi é saltata agli occhi la dichiarazione del Ministro degli Esteri Di Maio a commento di questa nuova opportunità economica e politica.

La prima reazione scomposta É stata quella di dichiarare che i fondi messi a disposizione serviranno per “abbassare le tasse”

Come se queste disposizioni straordinarie di 50 miliardi fossero una misura permanente e non straordinaria.

Neanche un bambino si sarebbe trascinato in una considerazione così ottusa, la ormai conclamata verve assistenzialista fa di questo uomo politico uno dei più inetti della Storia della Repubblica.

Arrivano i soldi per lo sviluppo e per le spese sanitarie e questo imbecille, che è il ministro degli esteri pensa sia necessario utilizzarla per coprire l’ammanco fiscale all’erario pubblico.

In altri tempi sarebbe stato rimosso dall’incarico.

