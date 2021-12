La macchina del fango e dell’odio è riuscita a distruggere la vita di una persona in due settimane. Oggi i Pm chiedono l’archiviazione.

#Morisi non è un nostro amico e con noi ha fatto le stesse cose che hanno fatto a lui. Ma basta Bestie, basta gogne, basta linciaggi. Garantismo e rispetto per le persone. Chissà se almeno la lezione gli sia servita. Ha visto sulla sua pelle cosa vuol dire.. E nel suo caso hanno pure fatto presto, gli è andata bene altri vengono tenuti sulla graticola anni magari rendendo pubblici messaggi privati e altre informazioni che non hanno attinenza con ‘ipotesi di reato. Gli è andata bene, di lusso. E verso di lui! Non mi pare ci sia stata alcuna “macchina del fango e dell’odio” ma accertamenti su fatti accaduti che invece perché tali hanno costretto per ragioni di coerenza etico professionale il Morisi a dimettersi dal ruolo mediatico di “Bestia”. Francamente sono stato e sarò sempre un garantista ma non provo alcuna pena per il fine carriera del guru e spero che possa dargli importanti spunti di riflessione almeno sotto l’aspetto umano. Ripeto Questa non è macchina del fango , sono semplici indagini su fatti ben precisi , qualcuno penso sarà colpevole e non credo che saranno entrati in casa con la forza . Io invece mi chiedo: avrà imparato la lezione? Al di là di tutto sono convinto che riprenderà a fare il suo sporco lavoro come prima, forse peggio di prima.

