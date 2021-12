Salvate il soldato Draghi. Circondato dai partiti e correnti, assalito da richieste di ogni tipo, strattonato dalle forze sociali, il presidente del consiglio si ritrova a essere l’unico a incarnare una politica capace di pensiero strategico e cultura del compromesso. Salvate il soldato Draghi anche da chi un giorno lo vuole al Quirinale e il giorno dopo a Palazzo Chigi.

Per essere chiari, qui nessuno intende mettere in discussione il merito di ciascuna questione. Sono normali le legittime tattiche di ogni partito che vuole conquistare spazi, fare propaganda, accaparrarsi un pezzetto di potere. Come è normale che sia, ognuno porta in dote verità, istanze, diritti e interessi che hanno tutto il diritto di entrare nel dibattito politico. Come è normale che sia, ogni categoria cerca, quindi, di portare l’acqua al proprio mulino: vale per la riforma fiscale, vale per gli investimenti, vale per la spesa corrente, vale per ogni decisione che un governo è costretto a prendere.

Il “soldato Draghi” si trova proprio in questa “costrizione”, che poi è la costrizione in cui si trova sempre la buona politica, quella che non può permettersi di non decidere, che non può permettersi di rincorrere gli interessi di chiunque, che non può permettersi l’immobilismo. È il paradosso di un tecnico che si trova a ricoprire il faticoso ruolo di unico vero politico, quello costretto a ragionare unitariamente sul “sistema paese” senza rappresentare interessi particolari.

Ecco, l’anomalia italiana è proprio questa, tragicamente questa: abbiamo politici che non fanno politica e un tecnico che è costretto a fare politica. “Salvare il soldato Draghi” significa proprio questo: i partiti almeno dovrebbero non bloccare la sua capacità di decidere, almeno dovrebbero avere l’umiltà di ammettere il proprio fallimento.