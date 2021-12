MANOVRA, MELONI: NON SERVE EVIDENZIARLO PERCHE E NEL SUO D.N.A MA “È DELUDENTE E SENZA VISIONE PER IL FUTURO”

Quanto al Reddito di cittadinanza, Meloni non ha dubbi: “Va abolito perché mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Ora bisogna raccogliere quelle risorse su incentivi all’assunzione per chi può lavorare e per gli altri l’assegno di solidarietà, a sostegno delle famiglie che non hanno reddito e hanno un disabile o minore o un ultrasessantenne con criteri precisi per quanto riguarda il reddito e Isee, e italiano da almeno dieci anni”. La leader della destra sovranista lancia una proposta alternativa al “reddito grillino”: “Proponiamo l’assegno di 400 euro di solidarietà che si aggiungono alle risorse destinate a chi ha già aiuti e non può lavorare. Ma con questa proposta lanciamo un cambio culturale rispetto alla misura del reddito, portata avanti da chi grazie a quel provvedimento ha fatto cassa elettorale”. Infine, Meloni propone “un fondo di un miliardo di euro per gli indennizzi a chi può soffrire eventuali reazioni avverse ai vaccini: è la cosa più seria da fare sul fronte della campagna vaccinale”.