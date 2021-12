Antonio Gramsci, “Quaderni del Carcere”

« Cultura, non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri.

Cultura è la stessa cosa che la filosofia… ciascuno di noi è un poco filosofo: lo è tanto più quanto più è uomo… Cultura, filosofia, umanità sono termini che si riducono l’uno nell’altro […]. Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque lo voglia. Basta vivere da uomini, cioè cercare di spiegare a se stessi il perché delle azioni proprie e altrui, tenere gli occhi aperti, curiosi su tutto e tutti, sforzarsi di capire; ogni giorno di più l’organismo di cui siamo parte, penetrare la vita con tutte le nostre forze di consapevolezza, di passione, dì volontà; non addormentarsi, non impigrire mai; dare alla vita il suo giusto valore in modo da essere pronti, secondo le necessità, a difenderla o a sacrificarla. La cultura non ha altro significato. »

Non per nulla l’uomo nero (Mussolini) disse bisogna impedire al cervello di quell’uomo di pensare.

Lui e Piero Gobetti sono stati i migliori ragazzi, pensatori esemplari e coraggiosi del 900.Gramsci andrebbe insegnato nelle scuole superiori, il suo pensiero, la sua capacità d’analisi, la profondità sociale, storica, culturale è molto formativa. E’ un filosofo sotto stimato un Italia, molto studiato all’estero. Chiediamoci perché.

E. Quando leggo queste parole mi viene sempre la domanda: che c’entrano con il socialismo reale dei Paesi comunisti?

Ora: L’ approccio alla realtà, alle relazioni di cui viviamo sono sicuramente diverse se nel farlo mettiamo a disposizione le nostre risorse apprese con la filosofia, con la cultura ma anche con l’ esperienza. . Non è colto solo colui che ha studiato e ha appreso un bagaglio di nozioni, ma colui che usa questo bagaglio, appreso in qualche modo, per disquisire sulla realtà, per mettersi in discussione difronte alla realtà. Migliorandosi, crescendo di volta in volta.. certo è che chi ha studiato filosofia, solo per il metodo di studio ha stimolato le sinapsi del suo cervello ad una capacità di filosofare, ragiona diversa

