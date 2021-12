Non si parla abbastanza di #AIDS una malattia che nel mondo si è già portata via oltre 35 milioni di persone. Fa meno clamore, ma c’è ancora. Per questo è fondamentale investire in ricerca e soprattutto insistere sulla prevenzione. Fare il test HIV non è una vergogna, ma una scelta intelligente da persone responsabili. #worldaidsday

Brava Maria Elena sempre impegnata e attenta alle problematiche sociali instancabile. Sono d’accordo con la nostra bravissima Maria Elena Boschi, non dobbiamo dimenticare .AIDS , un altro flagello , una parola che sapeva di morte , avevamo paura di tante cose , anche allora massima attenzione per i bambini. Si aveva paura di tutto, tra le tante categorie sembrava che i più esposti fossero le persone che facevano uso di sostanze tossiche x problemi di promiscuità . Un periodo non semplice ,segnato dalla paura .Pochi decenni fa l’#AIDS era condanna a morte certa (per gli oscurantisti punizione divina per gli eccessi sessuali), poi la scienza ha consentito ai malati di sopravvivere ed alle donne incinte sieropositive di partorire figli sani. Si deve confidare nel lavoro dei ricercatori.

