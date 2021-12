UN ANNO FA CON CONTE USCIVAMO DA PALAZZO CHIGI PREOCCUPATI PER IL PRESENTE E IL FUTURO DELL’ITALIA,OGGI SAPPIAMO CHE GRAZIE A DRAGHI IL PAESE E IN BUONE MANI.

Per fortuna quei tempi li abbiamo alle spalle e col governo del presidente del consiglio Mario Draghi, abbiamo la cintura di sicurezza e l’airbag! La cosa che stupisce è che l’ex pdc per caso, l’ho visto in un post del programma di Floris, di ieri sera…….. A domande precise non ha dato risposte (come sempre)…….. E del GOVERNO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI, HA DETTO CHE QUALCOSA DI BUONO LO HA FATTO……… i giornalisti che facevano domande, erano stupiti di tanta sfacciata ignoranza.

Dio benedica Matteo Renzi che con la mossa di Draghi ha salvato l’Italia, ci vorrà tempo ma lo capiranno tutti, anche i trinariciuti a 5s. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per la sua lungimiranza! Grazie Matteo Renzi, GRAZIE E GRANDE! UN GIGANTE IN MEZZO A TANTI nanetti! Come quelli che sostengono che Conte è meglio di Draghi, negando una elementare evidenza, non c’è niente di cui discutere, meglio riservare le proprie energie per cause migliori . Basta basta con l’ignoranza con l’incompetenza non se ne può più! Vi rendete conto che più ne parlate del CONTE DEL CAZZO& SETTA GRULLESCA e più perdete consensi. La gente l’avete gabbata una volta votandovi, ora ha capito che con voi non è tutelata perché per voi esistono solo le vs. opportunità che, purtroppo, non coincidono con quelle degli Italiani. #iostoconmatteorenzie e #votoitaliaviva #SEMPRE. Conte non conta più grazie Renzi Italia Viva NEVALEVALAPENA un governo Draghi. Siamo in una botte di ferro con Draghi, peccato che cercano di farlo saltare come PDG per mandarlo al Quirinale. Ma queste mezze calzette di politici che ci ritroviamo, sia di destra che di sinistra, ma hanno un briciolo di dignità. Una dichiarazione lampante di incapacità alla massima potenza.

PER LA SETTA DI GRULLANDIA: L’invidia è un’emozione complessa ed è caratterizzata da sentimenti di mancanza, senso di inferiorità e rivalità. L’impulso originario è il desiderio di possedere un bene, una qualità oppure una condizione che il soggetto confronta con chi la possiede. L’invidia è quindi un sentimento di ostilità verso chi ha un qualcosa che il soggetto crede di non avere. Tuttavia non bisogna confonderla con il semplice desiderare, infatti “l’invidiare” è legato al sentimento di rivalità verso il prossimo. Il fatto che qualcun altro possieda un qualcosa oppure abbia una qualità in più genera un senso di mancanza, inferiorità e inadeguatezza. Detto ciò si capisce che alla base dell’invidia ci sia una mancanza, o per meglio dire la percezione di una mancanza. Queste carenze personali percepite sono in grado di sminuire la propria persona, aumentando così il senso di inferiorità.

UN ANNO FA CON CONTE USCIVAMO DA PALAZZO CHIGI PREOCCUPATI PER IL PRESENTE E IL FUTURO DELL'ITALIA,OGGI SAPPIAMO CHE GRAZIE A DRAGHI IL PAESE E IN BUONE MANI.

