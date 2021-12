Berlusconi al Quirinale? No, grazie

Ricordiamo la profezia di Montanelli: “Berlusconi è una malattia che si cura soltanto con il vaccino, con una bella iniezione di Berlusconi a palazzo Chigi, ..al Quirinale,.. al Vaticano…Soltanto dopo saremo immuni.” Credo che il popolo italiano si sia già immunizzato con la 1° dose, (Berlusconi a palazzo Chigi) e non abbia bisogno dei successivi due richiami (Quirinale e Vaticano). Purtroppo, però, la partita si svolge in Parlamento in cui le difese immunitarie attivate dal vaccino rischiano di essere scardinate. Potenziare gli anticorpi affinchè reagiscano con un sussulto di dignità e di orgoglio alla devastante patologia diventa l’imperativo categorico dell’Italia MIGLIORE.

E allora.Posso dire, di grazia, che tutti i cittadini onesti, che pagano le tasse e rispettano le leggi non meritano di avere come Capo dello Stato un personaggio che ha evaso il fisco con “una gigantesca frode fiscale”(parole della Cassazione)? In un caso del genere, non viene forse compromessa la reputazione di un paese, indipendentemente dal fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini continui ad agire onestamente e a rispettare le leggi? La massima carica dello Stato ha anche un valore simbolico da cui può dipendere la credibilità di un paese a livello internazionale.Tutto è relativo, ma se Berlusconi sale al Colle avremo una Italia peggiore rispetto, ad es., all’ Italia con Mattarella, Presidente della Repubblica.

La Presidenza della Repubblica è l’istituzione rappresentativa dei valori e del patto costituzionali che lega i cittadini italiani alle loro istituzioni. Se questo Parlamento nel suo complesso dovesse arrivare all’abominio di eleggere B. a tale carica istituzionale romperebbe in modo clamoroso e definitivo il patto di cui sopra, e questo indipendentemente dalle motivazioni con cui ciascun partito avrà contribuito al disastro :la sudditanza di FdI e Lega insieme ai dipendenti di FI, le furberie di parlamentari INDIPENDENTI, le doppiezze del PD o l’evanescenza dei 5S, aprendo le porte alla lotta di tutti contro tutti senza più mediazioni nelle istituzioni repubblicane. Credo che quelli che pensano di essere così forti ed arroganti da poter fare ingoiare ai cittadini italiani qualsiasi porcheria perché sostenuta da un sistema di connivenze sempre più screditato debbano riflettere sulle conseguenze che un evento di questo genere potrebbe avere anche sui loro portafogli che di solito sono la loro parte più sensibile.

CONCLUDENDO! Nonostante la mia scarsa fiducia nel popolo italiano, inteso (ovviamente) come massa ondivaga, suggestionabile e politicamente e culturalmente carente (come si spiegano se no i trenta e passa anni di berlusconismo imperante?) e a dispetto della mia assoluta mancanza di fiducia nei nostri parlamentari, nessuno escluso voglio sperare che petizioni anti B. si rendano del tutto superflue. Non tanto per una riconquistata dignità dei nostri baldi parlamentari (bastano le dichiarazioni di Violante a farci perdere ogni illusione), quanto per un provvidenziale intervento del Padreterno.” Chi vuol intendere, intenda” soleva dire il suo divino figliolo. GENTE! Se da deficenti vogliamo sorvolare sui 30 anni BERLUSCONIANI! Oggi possiamo dare questo compito impegnativo come il Presidente della Repubblica ad un vecchietto che sta sempre male? In 2 anni hanno dovuto rinviare 8 volte il processo Ruby-ter perchè ogni volta che si deve presentare lo ricoverano in ospedale al povero Silvio?!? Dai su lasciamolo stare in “pensione”. Mi auguro che dopo una sciagura come la pandemia che ci ha colpito e devastato non ci sia il colpo di grazia con l’ elezione di un personaggio simile a dir poco Unfit, ma se cio dovesse accadere visto i parlamentari che ci ritroviamo entro e non oltre le 24 ore gli italiani dovranno costringerlo alle dimissioni senza se e senza ma…

