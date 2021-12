Continuate a dire «mai con il M5s». Ma il Movimento sta cambiando molto, basta vedere il sì al 2 per mille. Non c’è spazio per sedersi al tavolo?

MARIA ELENA BOSCHI: «Dicono sì a tutto ciò che hanno combattuto. Ora a loro va bene anche il finanziamento pubblico ai partiti. Vedere Di Maio applaudire Macron dopo essere stato dai Gilet Gialli, stare accanto a Mattarella del quale voleva la messa in stato di accusa è il simbolo della loro ipocrisia. Non sono statisti, sono opportunisti. Ma anche per questo sono destinati a sparire più velocemente del previsto».

LA STAMPA: C’è un dato oggettivo: al centrosinistra per competere serve anche il 15% che i sondaggi attribuiscono a M5s.

MARIA ELENA BOSCHI«Lei mi insegna che i sondaggi cambiano costantemente. Manca un anno e mezzo alle elezioni e se penso ai sondaggi di un anno e mezzo fa ricordo la Lega al 35% e I grillini non lontano. Tutto cambia. Io penso che i 5 stelle si scinderanno ancora e che Conte deve votare nel 2022 perché se si va al 2023 Di Maio lo fa fuori».

DOVETE AMETTERE CARI MEDIA! Che. Il movimento 5 stelle è un partito dalle idee chiare ,per i quali va tutto bene ,basta avere uno scranno sotto il sedere ,poi avendo degli elettori polli ,e intellettualmente scarsi ,si può raccontare tutto e il contrario di tutto ,ma sopratutto bisogna garantirgli il rdc.

È come vedere Bettini, Bersani, D’ALEMA dare ordini a Letta, di continuare con quello che rimane , per fortuna , del M5S , e consiglierei di lasciare andare, il PD, che rancore , gelosie, invidia, odiano profondamente Renzi e chi con lui fa politica.

L’invidia è un’emozione complessa ed è caratterizzata da sentimenti di mancanza, senso di inferiorità e rivalità. L’impulso originario è il desiderio di possedere un bene, una qualità oppure una condizione che il soggetto confronta con chi la possiede. L’invidia è quindi un sentimento di ostilità verso chi ha un qualcosa che il soggetto crede di non avere. Tuttavia non bisogna confonderla con il semplice desiderare, infatti “l’invidiare” è legato al sentimento di rivalità verso il prossimo. Il fatto che qualcun’altro possieda un qualcosa oppure abbia una qualità in più genera un senso di mancanza, inferiorità e inadeguatezza. Detto ciò si capisce che alla base dell’invidia ci sia una mancanza, o per meglio dire la percezione di una mancanza. Queste carenze personali percepite sono in grado di sminuire la propria persona, aumentando così il senso di inferiorità.

