Con una vergognosa vignetta, il Fatto Quotidiano offende e dileggia le donne facendole apparire come volgare strumento sessuale, con un chiaro riferimento anche all’annuale manifestazione, denominata Leopolda, per continuare a gettare discredito su di un partito e le sue donne. Riteniamo sia giunto il momento di mettere fine a tutto questo, reagendo come comunità, alle barbarie di questo giornale e del suo direttore.

Pertanto, avvieremo un’AZIONE LEGALE COLLETTIVA: un ESPOSTO all’Ordine dei Giornalisti e quindi di QUERELA contro l’autore della vignetta e del direttore del Fatto Quotidiano e chiediamo quindi all’Ordine dei giornalisti di attivarsi per valutare sanzioni disciplinari nei confronti della testata e del suo direttore.

Chiederemo che l’eventuale risarcimento venga devoluto ad una Associazione per le donne vittime di violenza.

LA GENTE NE HA PIENE LE PALLE DI CERTI MEDIA ED E’ STATO PRESENTATO QUESTA MATTINA L’ESPOSTO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI NEI CONFRONTI DI MARCO TRAVAGLIO, corredato dalle 1730 firme raccolte.

A questo proposito, abbiamo riaperto la petizione per la raccolta firme perché vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione su questa vicenda, fino a quando non sarà raggiunto l’obiettivo che è quello di un’azione disciplinare nei confronti del “giornalista”.

Quindi, continuiamo a condividere la petizione, invitando tutti a firmarla.

Grazie! https://chng.it/QFvbVJvL

A PROPOSITO. MI E’ COLPEVOLMENTE SFUGGITO QUESTO BREVE MA PREGEVOLE PEZZO DI SALVATORE MERLO. ANCHE SE DI QUALCHE GIORNO FA, LO PROPONGO PER QUEI POCHI INTIMI CHE ANCORA MI SEGUONO.

Lilli Gruber e Mario Giordano sono la stessa cosa: L’unica differenza tra la conduttrice di Otto e mezzo e il conduttore di Fuori dal coro è che lui non finge di fare il giornalista serio.

Su Rete 4 ci sono i clown e su La7 le fiere, da una parte c’è Alessandro Meluzzi e dall’altra Gianrico Carofiglio (che è il Meluzzi della letteratura). Da una parte Travaglio e dall’altra il caso umano. Qui la donna cannone e di là Andrea Scanzi, quello che spacca le zucche e quello che spacca le teste. Insomma il Colosseo con tigri e serpenti contrapposto al circo con i pagliacci. A riprova che Lilli Gruber si sbaglia di grosso quando, sollevando il sopracciglio infastidita, dice che Mario Giordano “non è un mio collega”. Altroché se è un suo collega!

Lilli&Mario, e lo diciamo con simpatia, sono la coppia scoppiata della televisione italiana. Mario&Lilli, appunto, i campioni dell’intrattenimento di prima serata sui due canali più sbrigliati dell’etere nazionale. Certo, è vero, lui predilige il comico mentre lei vira al pulp, ma sempre spettacolo – e che spettacolo – offrono al pubblico pagante. Lui fa il giustiziere della metropoli e libera le case occupate, mentre lei imbastisce i processi della Russia di Berija. Non deludono mai. Con la sola differenza – forse – che Giordano mostra senza ritegno il suo volto trash scorrazzando in monopattino per lo studio televisivo mentre Gruber chissà perché nasconde la sua pregiudiziale brutalità dietro a un contegno fintamente professionale e distaccato.

Dunque lui urla “Donatooooo”, senza alcuna intenzione di apparire un giornalista serio, e lei invece fa lezioni di deontologia quando però nel frattempo organizza una specie di mattanza, il tutti contro uno, per far sbranare il malcapitato di turno (*tanto per non far nomi Renzi n.d.r.*), basta non sia del Pd. Certo Giordano ha l’aria stravolta del profeta pazzo mentre lei profuma anche attraverso lo schermo, ma alla fine proprio come lui invita i no vax; poi ecco che lei chiama Gratteri a spiegare la riforma della giustizia.

E il freak-show è sempre garantito. L’altra sera, volendolo insolentire, Gruber ha imitato la voce acuta di Giordano. Che è esattamente ciò che anche Giordano fa con quelli che non gli piacciono. Insomma i due non fanno solo lo stesso mestiere. Sono gemelli.

