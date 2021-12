Il reset di Mattarella. L’irritazione per essere chiamato in causa in una discussione che trascina il Quirinale nell’agone politico. Il peso del silenzio di Draghi

Draghi è un eccellente economista che sta bene a Palazzo Chigi e se anche avesse l’ambizione di diventare Capo dello Stato ha però la consapevolezza che NON è gradito alla destra che lo ha dovuto accettare dopo il “lavoro fallito del Piduista” che voleva ribaltare la maggioranza in parlamento e ora sostiene di averlo proposto ma gli vota contro a ogni occasione favorevole. Il Piduista e la destra stanno aspettando l’occasione di BRUCIARLO in aula se candidato a Capo dello Stato. Credo sia l’ultima possibilità della destra per mettere le mani sui soldi del PNRR, nella speranza che in europa sia alla fine accettato il ribaltone per salvare l’unione. La proposta di revisione costituzionale è un altro pateracchio impossibile, un disperato tentativo di eviatre lo sfascio della destra che non ha un candidato “decente” per il Quirinale, non vuole votare per Draghi che dal Colle del Quirinale potrà liberarsi e liberare il Paese dall’associazione a delinquere che sta lottando contro la costituzione antifascista e lo soffoca da cento anni. Quindi la destra vuole ancora Mattarella ed evitare che il Quirinale diventi il momento della rinascita dell’unità ANTIFASCISTA ma in gioco c’è il FALLIMENTO e la DEMOCRAZIA del Paese. E’ il momento di cambiare rotta e i moti di piazza, alimentati dalla destra, sono tentativi scellerati e inutili,

La barchetta Italia ha ancora e per fortuna due eccellenti nocchieri .