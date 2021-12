Italia, da fanalino a locomotiva d’Europa. Se non siamo più ultimi, ma addirittura i primi, dobbiamo comportarci da tali.

Da ultimi a primi #nevalevalapena L’Ocse vede rosa nelle prospettive dell’economia italiana. L’Italia corre con il Pil: secondo Ocse metterà a segno nel 2021 un “forte rimbalzo dal Covid” con un #Pil che salirà del 6,3%, crescita che si attenuerà il prossimo anno al 4,6% e si manterrà al 2,6% nel 2023. Lo afferma appunto l’Ocse che nell’Economic Outlook appena diffuso ha rivisto al rialzo (+0,4 punti sulla stima di settembre) il giudizio sulla crescita del Pil italiano nel 2021.La ripresa dell’Italia secondo #Ocse L’Ocse ritiene che “la ripresa beneficerà di una politica di bilancio favorevole, compresi gli investimenti finanziati” dal #Prr e “dalla progressiva normalizzazione dei servizi”. Per le scelte di bilancio l’Ocse ritiene che in questo orizzonte 2021-23 “la politica fiscale dovrebbe continuare a fornire supporto” all’economia, dalle famiglie alle imprese, anche se – in quest’ultimo caso – gli interventi “dovrebbero essere sempre più mirate” verso le aziende che ne hanno più bisogno. Fra gli altri indicatori l’Ocse vede un tasso di disoccupazione in Italia al 9,6% nel 2021 con un calo all’8,9% nel 2022 e all’8,4% nel 2023.

Si annunciano tempi duri per lo Stivale. Rischiamo di trovarci per la prima volta, dopo tanti, ma proprio tanti anni, al centro della scena internazionale con molti sguardi fissi su di noi in attesa di indicazione. Sguardi tesi, e perfino speranzosi, senza quel sarcasmo o quella sufficienza tipica di chi non vuol perdere tempo con i gregari, che riempivano gli occhi dei leader europei fino a non molto tempo fa.

Fino a oggi, infatti, come fanalino di coda dell’Europa, leggendariamente titolari delle peggiori tare, come la mafia e la corruzione, tutto sommato ce la cavavamo.

Navigavamo sotto costa, piangevamo un po’ miseria, reclamavamo aiuti e risorse per atavici ritardi come il Mezzogiorno, protestavamo per l’indifferenza dei parenti ricchi europei sull’immigrazione, ma poi rimanevamo eguali a noi stessi, senza turbare sonni, e tanto meno impegnare sogni.

Attraversavamo le crisi come si passa da un marciapiedi all’altro in una strada chiusa al traffico: con spensieratezza e noncuranza. In fin dei conti il privilegio di essere in coda era proprio quello di non dover decidere e tanto meno applicare le novità.

Dagli anni di piombo siamo passati all’edonismo reganiano senza nemmeno cambiarci la camicia. Poi il decennio terribile della mafia, di mani pulite, della rivoluzione digitale che avrebbe fatto tremare paesi ben più robusti e stabili, ma in Italia solo qualche convegno, e intermittenti polemiche fra nuore giustizialiste e suocere garantiste a rinvangare quel tempo.

Infine il nuovo millennio: boati lontani di sconquassi dalle Torri gemelli, le guerre impossibili in Iraq e Afganistan, e poi la grande crisi del 2008. Sciagure globali che hanno tenuto banco ma solo per qualche maniaco della discussione, mentre il Bel Paese sgattaiolava nelle maglie dell’incertezza e delle minacce senza nemmeno impolverarsi le scarpe.

Ma ora la pandemia ci ha inchiodato, catapultandoci, a nostra insaputa, direbbe l’on Scajola, sotto i riflettori. E ci tocca ballare. L’Ocse, dopo che per 40 anni denunciava, quasi automaticamente a ogni meeting, il ritardo congenito della produttività italiana, ci indica ora come l’unica locomotiva d’Europa, una dei pochi sistemi industriali a guidare la ripresa, con Cina e India.

Il FMI, che implacabilmente ci additava come un esempio di stagnazione senza speranza, ogni tre mesi sta aggiornando le previsioni del PIL, ridimensionando quelli di Germania, Francia e USA, e segnando in rosso un unico squillante + per Italia che arriva a segnare nel 2021 il 6,3% di incremento.

Ma non solo aridi numeri a indicare il cambio di scena. La Germania ci implora di ospitare i suoi contagiati per curarli, e la cancelliera Merkel dichiara che si sentirebbe più sicura se fosse dalla nostra parte del Brennero.

Il presidente francese Macron viene a Roma per stringere tutte le mani che riesce a intercettare proponendo addirittura di fare riunioni degli esecutivi misti, con ministri francesi e Italiani. L’idea di riuscire a esportare oltre che mobili e abbigliamento anche i pittoreschi componenti del consiglio dei ministri credo che non attraversasse la mente nemmeno del più intemerato nazionalista.

Siamo proprio in quel magico 2021 in cui stiamo vedendo un aspetto dello Stivale che non sospettavamo: trionfante sui campi sportivi, prestigioso nei consessi internazionali, addirittura individuato per l’efficienza e la abnegazione della sua amministrazione.

Qual è l’origine del miracolo? Tutti gli sguardi si concentrano si Draghi, chiedendosi se un tale talento è meglio giocarselo al Quirinale o a palazzo Chigi. Lui credo sia il primo a sapere che sicuramente ha avuto grandi meriti per dare credibilità e direzione a quell’allegra brigata del governo nazionale, ma non ne può essere l’unico protagonista.

Un Pil al 6,3 % non si improvvisa in pochi mesi, un sistema sanitario non si attiva solo con qualche circolare e un generale in uniforme non può inventarsi una logistica territoriale. C’è forse dell’altro. Il Paese era meno disastrato di quanto le statistiche ci dicevano, e anche meno trasparente però. La moratoria fiscale con i mille bonus ha probabilmente incoraggiato gli operatori economici a palesarsi per quello che sono: le filiere dell’export erano già attive e oliate, i distretti territoriali funzionavano già da prima, la produttività non era proprio di tipo sovietico. E ancora, sul turismo, per esempio, forse ci abbiamo guadagnato a tenere nei confini nazionali i nostri concittadini più spendaccioni dei rigorosi turisti del nord Europa che non sono potuti venire.

Ora però arrivano i guai: se non siamo più ultimi, ma addirittura i primi, dobbiamo comportarci da tali. Se non riusciamo proprio a essere dei leader, certo non possiamo esimerci dal dare dei riferimenti. Ci tocca elaborare indicazioni, scegliere soluzioni, avere una bussola strategica, con amici e nemici. Potrebbe essere un amaro risveglio per l’Italietta rimasta fondamentalmente democristiana nel suo intimo. La politica dovrà guardare il mondo e non più esserne guardata, ponendo il problema di una strategia che dia nerbo e consistenza a un influenza del sistema italiano.

Magari ci toccherà riflettere su cosa significa non avere un sistema mediatico vertebrato, una rete di trasporti nazionali e internazionali autonoma, un infrastruttura digitale competitiva. Cose che competono a chi si trova fra le mani un successo che ancora non sa se gli piace.