No Vax in televisione, Mentana dice no: “Mi onoro di non averli mai ospitati” Il segretario della commissione di vigilanza Rai Anzaldi: “Che ne dicono i vertici Rai ?”

Finalmente un giornalista, Mentana, che ha il coraggiio di dire “NO” a tutte le scempiaggini che escono dalla bocca dai NO VAX. Questi signori che nelle piazze gridano sempre :”libertà, libertà,libertà” gli chiederei: ma chi mai vi ha tolto la libertà di manifestare? Certamente la libertà che voi chiedete non potete usarla per mettere in piazza comportamenti violenti oltre che verbali anche fisici. Non volete vaccinarvi? Bene, siete liberi di farlo ma non siete liberi di essere di ostacolo ad una ripresa sanitaria che comporta di conseguenza la ripresa della vita normale anticovid che è quella di andare con la famiglia al cinema, al teatro, al bar, ai ristoranti, nei musei, allo stadio, eccc ma, certamente , io, che faccio parte della maggioranza silenziosa che contribuisce alla salute pubblica vaccinandomi non una ma due, tre volte e se necessario anche la quarta volta , non voglio avere al mio fianco un negazionista che, anche se inconsapevolmente, fa da untore alla diffusione del virus. Quindi cari NO VAX: niente vaccino, niente geen pass; niente green pass allora fuori dai luoghi a partecipazione pubblica perche’ finchè nn ti vaccini non ne hai diritto.

Mentana fa benissimo a precludere l’accesso al suo Tg a questi mistificatori. Il problema tuttavia è un altro: per un Mentana che si comporta logicamente ci sono decine e decine di trasmissioni in rai la7 mediaset ecc che, ai pericolosi ciarlatani no vax, ai ridicoli terrapiattisti, ai narcisisti patologici del complottismo ed a tutti i loro simili, continuano a dare ampio spazio.

La ragione autentica di tale deriva cialtronesca è ben lungi dall’essere risolta: si chiama mercato pubblicitario; si chiama AUDIENCE. Ed è prevedibilissimo che, fino a quando le televisioni continueranno a trasmettere 24 ore su 24, fino a quando l’analfabetismo funzionale continuerà a riguardare quasi un cittadino su 2, fino a quando continueranno ad arrivare rapporti come quello recentissimo del Censis, fino a quando la pura e semplice logica del mercato continuerà a dominare la programmazione televisiva, la spazzatura mediatica continuerà ad imperversare.

Continuerà dunque, sicuramente, ad imperversare, perché quelle elencate son tutte realtà delle quali non s’intravvede neppur lontanissimamente la fine: ciò che si vede è, invece, la trasparente, irresistibile, progressiva degenerazione in atto.

Quando la specie umana si sarà autoestinta arriveranno sul pianeta degli extraterrestri ed osserveranno, da un lato, Venezia, Beethoven, Einstein, Michelangelo, Freud, Dostoevskij e Sofocle (per non citare che i primi esempi venutimi in mente della grandezza umana) dall’altro la stupidità che condusse alla fine una civiltà capace di tale grandezza, si guarderanno negli occchi (ammesso che li abbiano) e scuoteranno increduli la testa (idem).

