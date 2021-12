Sarebbe ora di bloccare questa mezza boiata , vorrei sapere da chi e’ seguita , che audience puo avere ??

Non soi può chuidere carta bianca? Tanto non la vede nessuno e poi non paghiamo più lo stipendio alla giornalaia Berlinguer se non sbaglio prende 200 mila euro.Che fosse una brutta trasmissione lo sapevo già e lo sanno tuttea la gante informata, infatti non la guardo più da tempo. Quello che leggo qui è addirittura scandaloso, proprio come dite voi. Quella Signora, viene pagata coi nostri soldi ? Da tempo mi chiedo se mettere questi personaggi nei talk show alla pari con virologi e medici specializzati abbia un senso logico e di opportunità .Io penso proprio di no.Per fare ascolto si da voce anche agli imbecilli . Che tristezza.Purtroppo con la DITTA PDIOTA Berlinguer un cognome di ” peso ” difficile da mandare a fare le “fotocopie”! comunque Rai, o cambia linea editoriale o la Berlinguer va licenziata, per propaganda sovversiva.!!!!! Quando la vedo ,cambio canale ,si vuole sostituire alla scienza ,vergognosa ,irritante ,maleducata.Scusate,la conduttrice prima si era “Infatuata ” del truce ignazio Larussa poi dell’ubriacone dalla patetica vestizione alla indiana Jones adesso delle farneticazioni della Loy ( se non avesse avuto quel cognome )

Qui non si tratta di Par condicio, del rispetto delle voci e dei pareri della minoranza ma di “untori”, che, o consapevolmente e vergognosamente utilizzano una pandemia per sfogare la loro rabbia e creare caos e magari sono pure vaccinati , o inconsapevolmente e quindi stupidamente non si vaccinano e pretendono, dopo oltre un anno e mezzo di discussioni e ragionamenti, di convincere gli altri della loro irragionevolezza. Gli uni e gli altri non meritano più di essere ascoltati. Ben fa il governo a costringerli nelle loro case. Bene fa il direttore de La 7 Enrico Mentana a dissociarsi di fatto da chi li ospita nelle varie trasmissioni televisive delle quali Cartabianca è scandalosamente il portabandiera