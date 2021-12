Sono deliziato di questo articolo e, di più, del modo di ragionare di Cingolani. E mi delizia del tutto il pensiero che finalmente l’Italia si esprime secondo la sua cultura e il suo ingegno

Questa è l’esatto differenza che c’è tra il modo di pensare di un tecnico e di un politico. Ma quando mai un esponente come Meloni, Salvini, Bagnai,Di Maio ( per fare dei nomi) ecc. sarebbero in grado di fare discorsi del genere, affrontare problemi di difficile soluzione! Sarebbero ricorsi alle solite strategie di distrazione di massa: trovare un altro argomento, minimizzare, ricorrere al benaltrismo, rimandare il tutto a tempi migliori, trovare un nemico sul quale fare ricadere la loro inefficienza. D’altro canto abbiamo avuto necessità di un governo di tecnici proprio per l’inconcludenza dei politici o no?

Ma quando mai un esponente come Letta, Conte, Fratoianni, Orlando, Landini ( per aggiungere altri nomi) ecc. sarebbero in grado di fare discorsi del genere, affrontare problemi di difficile soluzione! Sarebbero ricorsi alle solite strategie di distrazione di massa: trovare un altro argomento, minimizzare, ricorrere al “gretismo”, rimandare il tutto a tempi migliori, trovare il “nemico renziano” sul quale fare ricadere la loro inefficienza.

Cingolani: “Sta nascendo un’Europa che non prende lezioni dal Nord” Il ministro a Huffpost: “Vi racconto come è nata l’alleanza mediterranea sull’energia”

“Non dobbiamo sempre fare la parte di quelli che prendono lezione dal nord. Sull’energia sta nascendo un’alleanza mediterranea, maggioritaria in Europa. Vuole confrontarsi col nord, che di solito fa blocco. Non vedo perché non possiamo farlo anche noi”.

Roberto Cingolani è reduce da un Consiglio europeo dei ministri dell’Energia a Bruxelles dove è successo un fatto storico. L’Italia, la Francia, la Spagna e altri paesi del sud Europa non solo hanno firmato una proposta tutti insieme, chiedendo approvvigionamenti comuni di gas su base volontaria per mitigare le bollette. Di più: questa proposta è stata accolta dalla Commissione Europea. Soprattutto, per una volta, non si è infranta contro il muro del nord Europa, che di solito detta legge nell’Ue, almeno fino al varo del Next Generation Eu. Stanno davvero cambiando gli equilibri nell’Unione? Per il ministro delle Transizione energetica, il ‘miracolo’ è frutto di un mix tra “autorevolezza” e “ragionevolezza” della proposta meridionale, un intreccio tra il fattore “Draghi” al governo in Italia e il fatto che lo stesso Cingolani non sia un politico. Affermazione piccante, ma il ministro la spiega così: i colleghi europei “mi hanno visto all’opera in situazioni in cui il mio approccio è stato utile”, da persona “che non deve rispondere a portatori di interesse”. Insomma, sui rincari dei prezzi dell’energia, a livello europeo la strada è tracciata, “si vedrà” cosa verrà deciso ufficialmente, argomenta Cingolani, reduce anche dal Consiglio dei ministri di oggi che ha deciso di finanziare l’intervento contro il ‘caro bollette’ non più con un prelievo sui redditi alti, come ipotizzato inizialmente, ma con un “contributo di 300 milioni”. È stata una “discussione di natura politica, ma ordinata e Draghi ha trovato la convergenza. Un modo serio di lavorare e lo dico da non politico”.

Ministro, a Bruxelles l’hanno anche applaudita in una riunione degli sherpa. E molti colleghi stranieri hanno citato il suo intervento. Qual è la ricetta?

L’autorevolezza dell’Italia non credo sia stata mai così forte. Per me che ho fatto più attività all’estero che in Italia, è molto più naturale lavorare in un consesso internazionale, a maggior ragione europeo, per Draghi è la stessa cosa. È questione di attitudine. Se hai vissuto in posti diversi e parli molte lingue, questo aiuta. E poi secondo me abbiamo fatto un buon lavoro con il Pnrr e quindi quando diamo un argomento di solito è solido tecnicamente. Mi hanno citato perché ho fatto un intervento che definirei autorevole, quanto a visione e apertura. Di solito in questi consessi non succede. I ministri hanno il discorso scritto, in cui nel primo minuto ringrazi tutto il mondo, l’ultimo minuto fai qualche complimento, nel mezzo fai l’intervento un po’ equilibrista.

Come è potuto succedere che gli Stati del sud si sono decisi a mettere per iscritto una posizione comune? Di solito, non lo fanno mai. Mentre gli Stati del nord sono ‘maestri’ in questo metodo.

Io avevo parlato a lungo con le colleghe francesi e spagnola prima del Consiglio, abbiamo costruito un approccio umile e costruttivo. Non ho detto: vi do la direzione. Ho detto: vogliamo essere gli Stati Uniti d’Europa, ma se un americano viene in Europa, in alcun paesi paga 120 euro a megawattora e in altri 270. Paga di più in Italia, Francia, Spagna; meno in Germania e Polonia che hanno il carbone. Non diamo un’idea di Stati Uniti d’Europa. Tra gli Stati degli Usa c’è qualche fluttuazione, ma non così alta. Allora gli ho detto: voi dite che le cose funzionano, ma non è così, a guardare questi numeri macroscopici, che sono quelli che vede il cittadino europeo. Non credo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Quindi, ho proposto ‘joint procurement’ da un lato e stoccaggi comuni dall’altro, su base volontaria. Si prefigura un’alleanza del Mediterraneo, maggioritaria in Ue, se contiamo i 60 milioni di abitanti in Italia, 60 milioni in Francia, 50 milioni in Spagna, 10 milioni in Grecia, più Romania, Malta. Inoltre se andiamo a vedere il tiraggio energetico e la capacità manifatturiera, Italia e Francia sono più grosse della Germania. Al nord ci ho vissuto, lo conosco bene, loro hanno una cultura sociale economica simile, fanno blocco. Non vedo perché non possiamo farlo anche noi del sud ma non in modo contrapposto. Il punto è: non dobbiamo fare sempre la parte di quelli che prendono la lezione. Inoltre, ho fatto notare che in un momento in cui si va verso il solare, il sole sta all’Italia come il petrolio sta al Texas. Quindi attenzione: se andiamo in questa direzione, non dico che saremo noi a dettare le regole, ma di certo abbiamo un’abbondanza naturale energetica che non abbiamo mai avuto in nessun settore energetico.

Per giunta il documento del sud non è stato affossato, anzi è stato accolto dalla Commissione Europea che lo includerà nel pacchetto energia del 14 dicembre.

Il ‘non paper’ del sud era molto ragionevole, senza alcuna volontà di prevaricare. Abbiamo messo sul tavolo questioni importanti. Per esempio: perché continuiamo a fissare il prezzo dell’energia sul vettore più costoso che è il gas? Ci sono 300 milioni di cittadini che sono in crisi per il costo della bolletta, abbiamo le piccole e medie imprese che non riescono ad arrivare a fine mese. Vorrà dire che anche le aziende energetiche devono fare i loro sacrifici. Nel momento in cui tutti se la passano peggio, non si può lasciare il regime così com’è perché sennò non si possono garantire i profitti promessi agli investitori. In un momento complesso come questo, l’Europa si stringe a coorte in tutte le sue componenti.

Il nord si è convinto un po’ come ha fatto con il Next Generation Eu?

Nel caso dell’energia è ancora più semplice. Sulle regole fiscali l’opinione pubblica prevalente negli Stati del nord era di non dare i soldi agli Stati cicala del sud. Ma adesso il costo dell’energia, sia pure diversificato, è alto per tutti. Per esempio Olanda e Danimarca risentono del fatto che c’è stato poco vento nel Baltico e i loro impianti eolici hanno reso molto poco. Loro hanno un approccio calvinista, sono convinti che a marzo la situazione si stabilizzerà, ma l’Acer (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, ndr.) prevede un calo solo nel 2023 inoltrato. A differenza del Pnrr, questa discussione sugli affari regolatori europei non costa nulla al nord: non devono dare nulla alle cicale e anzi possono beneficiarne anche loro. È stato un ottimo risultato che la nostra proposta sia stata percepita come costruttiva e che ci sia stata una valida discussone a livello europeo. Poi quello che sarà sarà, vedremo. I miei colleghi europei sanno che non sono un politico. Mi hanno conosciuto alla Youth for climate, al G20, alla Cop26. Si è creato un buon rapporto, sanno che ho un modo di pensare nettamente diverso dalla media dei colleghi.

Si fidano di più perché lei non è politico?

Ma no, mi hanno visto all’opera in situazioni in cui il mio approccio è stato utile, essendo l’approccio di una persona che non ha portatori di interessi cui dare conto. E poi, pur trattandoli con rispetto perché il livello è molto alto, certe volte mi permetto delle divagazioni. Ieri gli ho detto: pensate se ci avessero chiesto nel 1990 di fare il piano delle telecomunicazioni, una specie di Pnrr 30 anni fa. L’avremmo fatto presupponendo che tutti i telefoni avrebbero dovuto avere il cavo. Oggi non funzionerebbe niente. Dunque con la trasformazione energetica che è il primo passo per la trasformazione ecologica dobbiamo essere visionari. Il che significa che non posso contemplare solo le rinnovabili altrimenti, a tecnologia vigente, fino al 2030 sapremo così fare, ma dal 2030 al 2050 non penso che l’attuale tecnologia sarà l’unica disponibile. Dunque dobbiamo essere coraggiosi e cominciare a pensare come faremo ad avere le batterie quando tutto sarà ‘elettrico’, dobbiamo andare oltre il litio. Chi ci sta lavorando? In futuro, sviluppando energie nuove, potresti arrivare a trasformare tutta l’immondizia in energia.

O usare il nucleare. La Commissione Europea dovrebbe includerlo tra le fonti di energia verde nel documento sulla tassonomia che presenterà a breve. In questo caso, l’Italia, ferma al no al nucleare del referendum del 1987, che farà?

Il nucleare non produce Co2. Con queste caratteristiche potrebbe rientrare nella tassonomia che si limita a dire se una fonte di primaria di energia contribuisca o meno all’obiettivo di zero emissioni. L’Italia ha un referendum di 40 anni fa sul nucleare di prima e seconda generazione, che però non so quanto possa essere valido per qualunque tecnologia nuova e innovativa. Per esempio vale anche per la fusione nucleare? Non penso, mi sembrerebbe strano. Per carità si può anche rifare. Ma il punto è che dobbiamo decidere: o il referendum vale per tutto quello che inizi con la lettera ’n’ di nucleare. Dunque tutto ciò che inizia con la ’n’ non si fa. Oppure possiamo dire: siccome sono passati 40 anni, la tecnologia di adesso non ha nulla a che vedere con quella degli anni ’80, vogliamo riparlarne? Oppure possiamo decidere di non occuparcene. Ma dobbiamo renderci conto che non è che, una volta spento gas e carbone, poi funziona tutto. Li devi sostituire o togli energia all’Italia. Non è un caso che gli altri paesi abbiano iniziato a studiare le nuove tecnologie relative all’energia atomica. Bill Gates ha investito 4 miliardi per il primo reattore modulare piccolo in Romania nel 2024, 350 megawatt, non mi pare che Bill Gates produca le armi da guerra. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Giappone stanno studiando queste tecnologie perché funzionano a pressioni molto basse, erogano potenze modeste rispetto a una centrale nucleare, non sono stati pensate come sotto-prodotto dell’arricchimento dell’uranio ma per essere dei motori. Hanno una struttura meno performante ma più solida. Andrebbe studiata.

Ma l’Italia non ha ancora un deposito unico di scorie nucleari. A proposito: quando decidete?

Ho fatto riprendere le consultazioni pubbliche ferme da tre anni, le chiudiamo a breve, i frutti stanno per venire.

Torniamo ai rincari sulle bollette. Oltre alla proposta europea, oggi in Consiglio dei ministri avete deciso un contributo per le fasce meno agiate ma non si tratterà di un prelievo sui redditi alti, come previsto inizialmente. Come è andata la discussione? A quanto ammonta il contributo?

La discussione è stata chiusa a 300 milioni addizionali sulle bollette, ma senza fare prelievi. Rimane l’obiettivo di non mettere tasse a nessuno e fare uno sforzo per aiutare le fasce più deboli. In Consiglio c’è stata una discussione di natura politica, ordinata. Il presidente del Consiglio ha trovato la soluzione con i leader e si è andati a convergenza. Questo è un modo serio di lavorare e lo dico da non politico.

Com’è lavorare con politici al governo?

Ho traslocato 23 volte nella mia vita in tre continenti. Sono abituato a soggetti antropologicamente molto differenti. E poi per me è più facile, lavoro sui numeri, cerco di istruire un lavoro comprensibile a tutti, vivo una situazione abbastanza comoda senza portatori di interessi da rappresentare. Sono in continuo contatto con il presidente del Consiglio, c’è grande sintonia. Finché sono utile è un sacrificio che vale la pena di fare, ma a un certo punto, a strategia fatta, magari servirà un politico per dare un’altra impronta.

Da come parla, non mi sembra in scadenza, malgrado il futuro del governo Draghi appaia fosco se legato alle elezioni per il presidente della Repubblica.

La mia scadenza la decido io. Se sono utile, arrivo dove posso, sentendo Mario Draghi. Se io non sono più utile e se non c’è Mario Draghi io sono un uomo libero, mi trovo un lavoro da un’altra parte.

È legato a Draghi.

Non lo conoscevo prima di questa esperienza ma ho preso un impegno con lui e devo fare di tutto per rispettarlo. E poi è un uomo di cui ho una stima immensa. Se metto insieme il mio naturale calvinismo nel rispettare gli impegni e cercare di portarli a termine col fatto che Draghi è un ‘gigante’ come persona, sono due motivi assolutamente eccellenti per lavorare al governo.

Ecco come ha placato il nord Europa: è calvinista anche lei.

Sì, un po’ lo sono.

Sono deliziato di questo articolo e, di più, del modo di ragionare di Cingolani. E mi delizia del tutto il pensiero che finalmente l'Italia si esprime secondo la sua cultura e il suo ingegno

