Gli anniversari, quelli belli (4 dicembre 2016 – 4 dicembre 2021).

E così, anche se sembra ieri, sono passati 5 anni da quel giorno in cui ha lasciato la politica. L’aveva promesso e l’ha fatto, uomo di parola, stella polare nel firmamento.

Ero rappresentante di lista al seggio quando alla chiusura delle votazioni sono apparsi i primi exit pool: 60% NO, 40% SI. Sono rimasto ad ammirare lo spoglio fino all’ultima scheda, estasiato. E solo: gli altri rappresentanti se n’erano già andati.

SONO PASSATI 5 ANNI DA QUEL 4 DICEMBRE 2016. STIAMO ANCORA ASPETTANDO LE RIFORME DI D’ALEMA BERSANI SPERANZA. SI QUELLI BRAVI E PURI QUELLE DA FARE IN 60 gg. Cinque anni fa, oggi, la bocciatura del referendum confermativo della riforma costituzionale: un tentativo di modificare 40 articoli della nostra Carta fondamentale, dal funzionamento del rapporto governo-parlamento alle competenze delle regioni, dalle funzioni delle due camere all’abolizione di alcuni organismi ritenuti non più funzionali.

Cinque anni sono il tempo sufficiente a “smaltire” quello che per alcuni è uno “stigma” (non certo per me), vale a dire l’identificazione di quella come una battaglia di una parte politica o, peggio, di poche persone.

In questi cinque anni, non si contano quelli che – assicurandosi di parlare a voce bassa – ci hanno sussurrato “che errore che abbiamo fatto… con quella riforma si’ che le cose sarebbero cambiate”.

Ma non importa. Cinque anni sono un tempo giusto per la “prescrizione” di quella contrapposizione un po’ finta, un po’ pretestuosa, un po’ persino invidiosa.

Sono un tempo giusto per capire che un buon funzionamento delle nostre istituzioni repubblicane (adattato a questo secolo, e non alla metà di quello scorso) è un bene pubblico.

E come tale va perseguito da tutti.. Perché popolo ITALIANO Un’ occasione persa e che pesa come un macigno.. E tenetelo presente per il futuro (es avremo un futuro) che. C’è chi ama fare qualcosa per l’Italia e gli Italiani… Ad altri piace la palude… E le loro care poltrone… Quando lo capiranno gli Italiani???? Forse mai…io spero alle prossime elezioni.

