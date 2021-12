A Roma Bettini ha già commissariato il sindaco Gualtieri. E si vanta di aver fatto cadere l’ex sindaco Marino. Per Letta tutto bene? …ok retifico! perche’ Letta vale qualcosa? Dopo questa dichiarazione di Bettini si e’ scoperto chi e’ stato a far cadere Marino e spero che non si dica ancora che ” ha stato Renzi” Meno male che il corpo estraneo è stato tolto ? Ma per ricrearne uno stabile per dare direttive, ordini di qualcuno ? Chi sarà….!!!!!!!!

Allora Bettini non è un semplice “consigliori” ma un boss a tutti gli effetti. Ma beneee andiamo proprio beneee! e dopo per la caduta di Marino….. “ha stato Renzi ” Ma no.Non è un linguaggio malavitoso, è un linguaggio tipicamente comunista; lo stesso che Togliatti utilizzava per infangare ed intimidire Alcide DeGasperi…..

Che Marino fosse stato vittima di una congiura interna era appurato. Ora escono fuori i nomi.Sciocchi i romani che hanno permesso a questa gente di appropriarsi della città…bisognava votare Calenda..tutto questo era scontato.In tantissimi devono chiedere scusa a Matteo Renzi!

