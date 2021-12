Eugenio Scalfari ha affermato che il referendum costituzionale, bocciato a furor di popolo il 4 dicembre 2016, andrebbe riproposto nella prossima legislatura.

Cosa si potrebbe dire di Matteo Renzi ?

È un politico di alto profilo ! Conosce la politica perché ha vissuto sin da giovane nella Politica. Giovane ambizioso come tutti coloro che scelgono la politica. Sindaco di Firenze , presidente della Provincia, segretario di partito più importante d’Italia e Presidente del consiglio dei ministri , suggerisce Mattarella come presidente della Repubblica e ci riesce, tutto questo in pochi anni. Cresciuto troppo in fretta è caduto per il referendum che ha personalizzato e tradito dai suoi falsi amici del PD e si e’ ripreso formando un nuovo partito , Italia Viva . È riuscito con la sua abilità politica a far nascere due Governi e dopo qualche anno è riuscito a portare al Governo Mario Draghi come Presidente del Consiglio dei ministri , con dei ministri eccezionali. Cosa si potrebbe dire di più di un uomo che combatte , perde e si rialza con dignità e rispetto.

Questo è Matteo Renzi..Grande grandissimo !!! Sempre saputo ! Ed ero a Roma quando votarono No al cambiamento che voleva ? Per poter migliorare !!! Tornai e seppi che Votarono No . Ne fui molto dispiaciuta !!! Si dettero la Zappa sui piedi ! IL Popolo Italiano !

Se consideriamo che tutto questo è riuscito a farlo non possedendo ne giornali ne televisioni significa che è veramente bravo , un vero politico , un leader che ci invidiano tutti , ma ha fatto un errore e lo ha pagato più del dovuto …..le belve erano in agguato e lui personalizzando il referendum ha dato l’occasione per far si che lo sbranassero e purtropo non sono ancora sazie ..

Dove ha sbagliato a mio parere? Ha fatto come un campione di ciclismo che trovatosi in fuga con un gruppetto ristretto, invece di stare con loro fino all’arrivo amche se non collaboravano, ha voluto fare il fenomeno andandosene in fuga da solo, per poi farsi riprendere e essere suonato sotto al traguardo, ha esagerato,per vincere bisogna rispettare anche i meno dotati ma utili…per raggiungere lo scopo.

Ma sono. Inutile le chiacchiere !!! si deve anche dire che. Ha sbagliato il popolo Italiano !! Erano e sono capaci di dire che era ed e Antipatico ! Se non e’ ignoranza Questa ??? Ditemi ? Sentivo e sento solo dire Questo? Ho notato molto menefreghiemo e ignoranza !!!! e osanando il D’alema e la DITTA, Dicevano che le rifirmecostituzionale li faceva in 6 mesi, sono passati 5 anni ancora li stiamo aspettando, anche quest’anno non ci sarà tempo di discutere la legge di stabilità in tutte e due le camere, il ddl Zan approvato alla Camera bocciato al Senato, che ci stanno a fare due camere che fanno la stessa cosa e a volte si annullano a vicenda. Meditate meditate popolo di intellettuali e popolo comune.

Per fare il dispetto alle” mogli si tagliano l’uccello “

