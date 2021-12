LA DEMAGOGIA È IL CANCRO DELLA BUONA POLITICA E DEL SISTEMA DEI PARTITI

Ci sono azzardate cifre di morti per tumori, causati dalla pandemia che ha ridotto gli screening periodici basati sulla famigliarità, l’entità delle morti, è difficile da definire nella quantità e la durata dello strascico delle morti derivate dalla cessazione di questi controlli.

Per la politica è relativamente più facile ma solo parzialmente bisogna comprendere che da sempre i partiti (soprattutto in presenza di possibili elezioni) cercano con promesse roboanti di consolidare il controllo verso il proprio target tradizionale e se possibile strizzare l’occhio a quelli di altri partiti che hanno avuto nel precedente anno hanno avuto più promesse che risultati tangibili.

Non ho la vocazione del Menenio Agrippa che con la sua anatomica metafora definiva le tradizioni sociali dell’antica Roma riconducendole all’interesse collettivo, per cui mi limito ha 4 idee forza:

• i Cittadini italiani non sono bambinoni mai cresciuti sempre sensibili l’eterno richiamo dell’Affabulazione delle Promesse Roboanti, soprattutto dopo una legislatura da cui hanno ricavato da chi ha promesso di più il classico pugno di mosche.

• Per ridistribuire ricchezza e aumentare occupazione occorre produrre ricchezza e questo lo fanno le imprese, che offrono al mercato prodotti emergenti (non maturi), che riescono essere competitive di sulla qualità del prodotto che sul suo prezzo, perché come ognuno sa acquistando dal mangiare al i prodotti di alta tecnologia, valuta quel rapporto. Se si spende più della ricchezza prodotta, non si ridistribuisce, benessere ma solo debiti che ricadano sui nostri nipoti (i nostri figli che faticavano ad entrare stabilmente nel mondo del lavoro, hanno avuto come ammortizzatore sociale prima lo stipendio nostro poi la loro pensione, ma i nostri figli difficilmente potranno essere un ammortizzatore rispetto ai loro figli, perché noi che abbiamo iniziato molto prima versare in contributi potevamo permettercelo, loro dovranno versare una pensione integrativa con cui cercare di vivere la loro vecchiaia e le uniche due speranze per i nostri nipoti sarà avere un economia italiana estremamente dinamica, e una scuola che li formi guardando al futuro e non al passato remoto!

• Capiamoci ogni richiesta è legittima, non siamo più i bambini che parlando tra loro dicevano: “Mio padre fa l’operaio ma quando avrò l’età per prendere la patente mi regalerà un’automobile” e all’amico che chiede: “E tu che auto gli chiederai?” Risponde: “Una Ferrari rossa fiammante!”

• Non viviamo in una società non sufficientemente equa, è innegabile, ma proprio per questo la coperta è innegabilmente corta: se copre le spalle lascia al freddo i piedi o viceversa. I Partiti sono cinici promettono un futuro migliore a noi, ma per garantire il loro presente. Sono come del Robinson Crusoe che scopre un sacchetto di grano (lasciato da precedente naufrago) invece di seminarlo per avere un raccolto sufficiente a sfamarlo per l’anno successivo si da fa una focaccia che lo sfama per mezza giornata poi per il futuro si vedrà: perché chi è segretario oggi cerca il proprio vantaggio momentaneo, perché domani qualcuno lo potrebbe detronizzare!

