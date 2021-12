La riforma di Renzi era la nostra unica speranza. Adesso per i prossimi 20-30 anni nessuno ci si proverà più, saremo condannati a subire lo stesso status quo in cui ci dibattiamo da decenni.

Referendum Renzi, la Costituzione è la nostra forza: va fatta valere anche con gli altri governi.

DI Paolo Maddalena .Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/04/referendum-renzi-la-costituzione-e-la-nostra-forza-va-fatta-valere-anche-con-gli-altri-governi/6414190/

Azz che tiritera, mancano le strade di Stalingrado lastricate di sangue, la cosa è più semplice, c’è una destra e una sinistra che occupano perennemente lo stato, dalla Rai alle municipalizzate, nominano perfino i primari degli ospedali, si chiama capitalismo corporativo che blocca il paese riempiendoci di debiti e producendo tonnellate di immondizie come a Roma, per esempio, non se ne esce e l’unico modo per rimediare è togliere ai partiti queste corporazioni e lo scopo si raggiunge solo se si privatizza e contemporaneamente lo stato diventa un ferreo controllore delle leggi e delle regole, quindi un passo indietro dei partiti e più concorrenza, più libertà, Renzi aveva ed ha ragione, la prima repubblica deve evolvere, oppure statalizziamo tutto per la gioia di Rizzo e compagni.

Referendum Renzi: abolire il bicameralismo perfetto, una stortura che esiste solo in Italia e che tutti hanno sempre detto essere la causa delle infinite lentezze burocratiche del paese. Uno scandalo, vero Presidente Emerito? Referendum Renzi: Aumentare il numero di firme per indire i Referendum ma togliere il Quorum agli stessi, in modo che si facessero Referendum veramente rappresentativi e non robetta a cui nessuno partecipa. Uno scandalo, vero Presidente Emerito? E mi fermo qui perché il resto del pippone sul neoliberismo me lo sono volutamente risparmiato.

La riforma del 2016 sarebbe stata una mano santa per l’Italia, ed invece dobbiamo continuare ad avere a che fare con governi deboli, non scelti dal popolo, succubi dei poteri non eletti che, nella debolezza della politica, ci sguazzano. Proprio un bel guadagno, inoltre il Sì al referendum costituzionale del tanto bistrattato Renzi avrebbe innescato volente o nolente un grande risparmio di denaro pubblico, il primo modo per avere più soldi è risparmiarli, non sprecarli inutilmente ma spenderli bene se necessario.

E’ positivo che superata la sbornia del qualunquismo, del sovranismo e del populismo si ricominci a parlare del referendum di Renzi, e magari si riconosca che , il bomba, aveva qualche ragione nel proporre di cambiare la costituzione, specialmente dopo avere praticato governi da Ciampi, Monti, e Conte, che ci costringono a mettere da lato la politica ed affidare il destino di noi tutti a uomini della provvidenza. Lo stato va riformato e i partiti devono fare un passo indietro nella gestione diretta e indiretta di pezzi decisivi di economia, dalla Rai, alle municipalizzate, etc. Lo stato deve messere il controllore e non il gestore, i partite devono fare leggi in parlamento e non nominare primari o dirigenti bancari, il male dell’Italia è questo perenne intreccio di corporazioni difese da destra e da sinistra, c’è bisogno di liberalismo e riformismo, una mezza rivoluzione liberale riformistica se vogliamo che la politica conti qualche cosa per il paese oppure resteremo perennemente a chiedere a Mattarella di restare.

La riforma di Renzi era la nostra unica speranza. Adesso per i prossimi 20-30 anni nessuno ci si proverà più, saremo condannati a subire lo stesso status quo in cui ci dibattiamo da decenni.

La riforma di Renzi era la nostra unica speranza. Adesso per i prossimi 20-30 anni nessuno ci si proverà più, saremo condannati a subire lo stesso status quo in cui ci dibattiamo da decenni. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo