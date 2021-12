“Vorrei incoraggiarvi a guardare il mondo, anche in futuro, sempre con gli occhi dell’altro e a tener conto anche delle prospettive a volte scomode e opposte dell’altro e a lavorare per bilanciare gli interessi”. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha tenuto il suo ultimo discorso dopo 16 anni di mandato. “Sono convinta che possiamo continuare a plasmare bene il futuro se non soccombiamo al malcontento, all’invidia e al pessimismo – ha detto durante la cerimonia di congedo – ma ci mettiamo al lavoro con la gioia nel cuore. È quello che ho sempre fatto, nella mia vita nella Germania dell’Est e tanto più una volta in libertà. È questa gioia nel cuore che auguro a tutti noi “ Sulla sittuazione pandemica tedesca Angela Merkel dice: quanto vorrei che sui vaccini la Germania fosse come l’Italia. Io dico: grazie Figliuolo, grazie Draghi. Ricorderemo il 2021 come l’anno della svolta: ne valeva la pena.

Un anno fa la Germania ci aiutava ospitando i nostri connazionali nelle proprie terapie intensive. Oggi ci guarda come un modello e con un po’ d’invidia. #nevalevalapena

Draghi sta lavorando bene. Un anno fa andavamo a Chigi per confrontarci con un Conte palesemente non all’altezza e nel mezzo di una crisi con l’Italia in ginocchio per la pandemia. Oggi andiamo a Chigi e troviamo Draghi, un premier competente, il miglior piano di vaccinazioni al mondo, una ripresa economica straordinaria. È passato un anno, ma sembra un secolo.

