Carlo Calenda dice ad HuffPost che si presenterà alle elezioni suppletive contro Giuseppe Conte, qualora l’ex premier accettasse la candidatura nel collegio di Roma 1.Intanto le “perplessità” che già in passato hanno indotto l’ex premier Conte a rifiutare la candidatura a un collegio suppletivo, “permangono”. È quanto filtra dall’entourage del presidente del Movimento 5 stelle.

Nulla è dunque ancora deciso sulla possibile candidatura dell’ex premier nel collegio Roma1 nonostante – raccontano le stesse fonti – “siano in tanti a chiedergli di candidarsi”. Ma “ad ora è più no che sì” sintetizza un fedelissimo dello staff dell’ex premier.

In mattinata il leader di Azione ha scritto su Twitter in polemica col Pd: “Perché il Pd ed Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la prima lista con il 31%. Da settimane chiedo un confronto senza pregiudiziali. Nessuna risposta. Quello che gli interessa sono sempre e solo i 5S. Peccato”.Sempre su Twitter, Calenda ha aggiunto: “I 5S hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dove hanno fatto uno scempio. Basta 5S”.

SOLIDARIETA AL POPOLO ROMANO E “Per un fatto di serietà nei confronti degli elettori del collegio ” I quali, da persone serie, dovranno votare per uno che ha fatto un governo con Salvini capoccia e ministro dell’interno, che si è prostrato davanti a Trump, che ha elogiato Putin, che aveva sostenuto Raggi, che per sopravvivere al governo si aggrappava pure ai ciampolilli – e nomino le malefatte piu evidenti, potrei continuare per tutto il giorno. Il PD è come il tale che se li taglio’ per fare un dispetto alla moglie (Renzi).

Grande Calenda, pronto a fare i conti con Conte! Per una simile sfida varrebbe la pena riaprire ai giochi il Colosseo (riuscendo a scovare un completo da gladiatore della taglia di Calenda e una pettorina con pochette a tre punte per Conte).

“sottolineo la serietà di una persona, Calenda, che parlamentare europeo si candida a sindaco non tanto per una visione, ma per il semplice motivo che disprezza i 5 stelle.”

Calenda ha un’agenda politica riformista dettagliata, piena di sostanza, chiara e trasparente. Cosa che il PD non ha, avendo solo la linea Bettini, che non è un’agenda politica, è un ritorno a Rifondazione. I 5S un’agenda politica non l’hanno mai avuta, hanno solo urlato slogan volgari e violenti dalle piazze e dai tetti. In Parlamento e al governo hanno fatto rovine. Quanto alla serietà, basterebbe guardare, oltre a molti esempi, come si sono ridotti i piddini per salvare il Conte2 ( che ci avrebbe condotti alla rovina). A fare il mercato dei bovini in Parlamento. Letta è un poveraccio, un succube. Non andrà lontano, un poveraccio perché è succube della linea Bettini e, anziché presentare un’agenda politica chiara e riformista, si limita alla cosidetta strategia di fagocitare i 5S, quelli di Bibbiano, per intenderci. Cercando di trasformare Conte, da quell’opportunista che è, succube a sua volta di Casalino ( ho detto Casalino, mica Gramsci), da uno completamente inadatto alla politica reale, quella delle riforme vere e non annunciate, in un faro dei progressisti. Se non è miseria politica questa, quella di raccattare chiunque pur di far fuori Renzi e chiudere la porta alle riforme di cui questo paese ha bisogno. Per fortuna abbiamo Draghi…grazie a Renzi, mica a Letta….

ORA. Conte è indeciso ad accettare perché sa che c’è il rischio di una trappola, con Calenda che si candida e la destra che per sfavorirlo non presenterà molto probabilmente un candidato per il collegio. Ormai PD e 5S qualsiasi cosa facciano sono prigionieri dei centristi, che con il loro 3-4% in parlamento e nei sondaggi FASULLI fanno il buono e il cattivo tempo. Ricordate che Renzie ha fatto eleggere mattarella… che è molto di più di quanto fin qui ha fatto letta in tutta la sua carriera politica. Comiche finali. ” Vieni avanti, Giuseppi”. Dubito che anche in un collegio ” sicuro” si voterebbe uno come Conte. Che se poi venisse sconfitto, sarebbe la fine di questo damerino opportunista.Oltre a Bettini, i piddini ormai si fanno guidare da Travaglio. Il tuo post è il tipico post giustizialista e diffamatorio. Ancora un passo e, per evitare Renzi e Calenda, cadrete tra le braccia di Trump. Io ho 70 anni, non ho mai avuto una tessera di partito e non ho alcuna intenzione di farmi ingabbiare ora su schemi che vogliono altri. Se la congrega PD-M5S non mi piace non la voto. Punto. Preferisco votare anche un partito all’1% ma col quale abbia affinità di idee; non mi interessa fare necessariamente parte di un gregge più numeroso. Ormai il PD ha fatto propria la dialettica politica dei 5S. Contano, in altre parole, sull’immaturità (eufemismo) dell’elettorato, poco incline alla minima complessità, disinteressato ai fatti ( troppo complessi, appunto), pronto ad aggrapparsi a qualsiasi cosa solletichi l’area inferiore all’ombelico, dimentico di quello che è successo ieri….il PD, partito populista di sinistra,sia chiaro, a me se Renzi abbia o meno prospettive interessa poco; quello che mi interessa sono le idee. Se una parte della politica si riduce a fare la caccia all’uomo vuol dire che dietro di idee non ce ne sono. Io il PD l’ho votato varie volte in passato, ma questo schifo non ho alcuna intenzione di tollerarlo e, tantomeno, di avallarlo.

Se il PD dovesse candidare Conte a Roma, farebbe un errore imperdonabile. Certamente se Calenda si presentasse straccerebbe alla grande Conte, avendo nelle amministrative raggiunto il quorum del 30%. Mi piacerebbe vedere asfaltato Conte.

