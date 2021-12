AUF WIEDERSEHEN, ANGELA! – OLAF SCHOLZ È STATO NOMINATO CANCELLIERE: SI CHIUDE DOPO 16 ANNI L’ERA DELLA MERKEL, CHE HA RICEVUTO UN’OVAZIONE DAL BUNDESTAG. E ANCHE UNA PUBBLICITÀ AD HOC DI IKEA, CHE LA RITRAE IN POLTRONA MENTRE PENSA “FINALMENTE A CASA” – IL PRESIDENTE CINESE SUBITO PROVA A METTERE LO ZAMPONE, CONGRATULANDOSI CON IL NUOVO CAPO DEL GOVERNO TEDESCO: “PORTARE I LEGAMI CINA-GERMANIA A UN NUOVO LIVELLO…”– OLAF SCHOLZ È STATO NOMINATO CANCELLIERE: SI CHIUDE DOPO 16 ANNI L’ERA DELLA MERKEL, CHE HA RICEVUTO UN’OVAZIONE DAL BUNDESTAG. E ANCHE UNA PUBBLICITÀ AD HOC DI IKEA, CHE LA RITRAE IN POLTRONA MENTRE PENSA “FINALMENTE A CASA” – IL PRESIDENTE CINESE SUBITO PROVA A METTERE LO ZAMPONE, CONGRATULANDOSI CON IL NUOVO CAPO DEL GOVERNO TEDESCO: “PORTARE I LEGAMI CINA-GERMANIA A UN NUOVO LIVELLO…”

Scholz eletto cancelliere dal Bundestag

Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino co 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni l’era Merkel. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere dell’Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Scholz ha ricevuto 395 voti. Il neocancelliere aveva bisogno di un minimo di 369 sì per la elezione. Hanno votato 707 deputati, 3 voti non erano validi. I voti a disposizione della coalizione Spd Verdi e Liberali, che il cancelliere guiderà col prossimo esecutivo, erano 416.

Scholz nominato cancelliere da capo di Stato Steinmeier

Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato nominato cancelliere dal presidente Frank-Walter Steinmeier a Berlino al castello di Bellevue. Dopo l’elezione al Bundestag e la nomina al Quirinale tedesco, ci sarà il giuramento in Parlamento.

Lungo applauso con ovazione per Merkel al Bundestag.

Un lungo applauso con ovazione ha salutato Angela Merkel al Bundestag, all’inizio della seduta parlamentare, nel corso della quale sarà eletto il socialdemocratico Olaf Scholz come prossimo cancelliere della Repubblica federale tedesca.

Xi a Scholz, portare legami Cina-Germania a nuovo livello

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al neo cancelliere tedesco Olaf Scholz, affermando di attribuire “grande importanza alle relazioni tra Cina e Germania” e di essere disposto “a lavorare per spingere i legami bilaterali a un nuovo livello”. Xi, ha riferito l’agenzia Xinhua, ha invitato Scholz a cogliere l’opportunità del 2022 con le celebrazioni del 50/esimo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Germania. Pechino “è disposta a consolidare e approfondire la fiducia politica reciproca, ad ampliare gli scambi e la cooperazione in vari campi”, ha concluso Xi.

