CARO BABBO NATALE, è in assoluto la migliore storia che io abbia sentito! E, in assoluto, è la figura più barbina che abbia fatto barzel-Letta, se,come dicono,gonde avesse declinato l’invito!

CARO BABBO NATALE, è un po’ che non ci sentiamo. Precisamente da quando Gabriele, che era più scafato di me perché – diceva – il padre faceva il carpentiere, mi disse che non esistevi. A lui glielo aveva detto il cugino, che siccome era in V elementare ne sapeva più di noi che eravamo ancora in III.

Però siccome mi piaceva l’idea che ci fossi, da grande ho raccontato la stessa storia ai miei figli, dicendo perfino che una volta ti avevo visto. Ma di sfuggita.

Ci fu anche un dibattito su chi, tra te e Gesù Bambino, portasse i regali migliori, che io pensai stupidamente di risolvere ricorrendo al classico “Babbo Natale è Gesù Bambino da vecchio”. Una affermazione rischiosissima, che mise in moto un ulteriore dibattito assai scivoloso sulla Befana, che alcuni sostenevano fosse tua moglie. Se continuate a fare domande c’è il rischio che sparisca il contenuto del pacco, tagliai corto. Ma questo non c’entra con l’oggetto di questa mia letterina.

Come sai sono un elettore del 1 Collegio della Camera a Roma.

A me piace tantissimo votare e sono molto contento perché negli ultimi anni, in questo Collegio, abbiamo già votato due volte alle Politiche, cioè una in più degli altri e tra poche settimane torneremo alle urne per la terza volta.

La prima volta fu eletto Gentiloni, che poi andò a fare il commissario a Bruxelles e per rimpiazzarlo ci furono le suppletive e fu eletto Gualtieri. Ora che quest’ultimo è diventato Sindaco di Roma, si rifaranno le suppletive per rimpiazzare lui.

Il 1° Collegio di Roma per la Camera, che riguarda tutto il Centro Storico, elegge da sempre un deputato progressista, più o meno di centrosinistra. Ci dicono che siamo elettori da ZTL ma, in realtà, io posso solo entrare, uscire e parcheggiare gratis solo in una parte del mio Rione, Trastevere, neanche in tutto. Per il resto della ZTL tra me e uno che abita a Tor Bella Monaca non c’è differenza. Giustamente.

Certo a Torbella si parcheggia più facilmente di qui, ma è anche vero che da loro Fd’I ha candidato consigliere municipale uno arrestato pochi giorni fa per spaccio di cocaina. Ai malpensanti verrebbe da dire che si capisce perché a destra sono così contrari alla legalizzazione delle droghe leggere. Ma anche questo non c’entra con questa letterina.

Dunque, tornando al 1° Collegio, qui circola la voce che il PD vorrebbe candidare Conte. Non Paolo, né Antonio, ma proprio Giuseppe, che qui a Trastevere qualcuno ha soprannominato “er pomata”, per via del capello lucido, invece che “mister pochette”, che è più in voga tra i residenti di via Veneto e zone limitrofe.

Fatto sta che nessuno si ricorda quali sarebbero i meriti di questo quasi candidato, tanto che già gira voce che più che per i suoi meriti la candidatura si dovrebbe ai demeriti degli elettori. Che il PD considera suoi a prescindere. E questo, più che del PD, effettivamente non depone bene nei loro, anzi posso dire, nei nostri confronti.

Che c’entri tu? mi dirai. C’entri perché ti chiedo un regalo di Natale. No, non per me, ti sto chiedendo di portarlo al PD. Come dici? Un candidato diverso da Conte? No, non hai capito, devi portargli proprio lui, Conte, il famoso coniglio mannaro, che sembra non voglia accettare.

Sai la campagna elettorale è faticosa, ti misurano. Se recita la solita parte qui lo sgamano, se invece esce al naturale è più facile che lo trombino. Sai Pasquino, che pure lui sta nel 1° Collegio dall’epoca dei Comizi Centuriati, o giù di lì, ancora imperversa e con l’avvocatino ci andrebbe a nozze.

Ecco, dai Babbo Natale, fa che sia lui il candidato del PD, stavolta ci vogliamo divertire. Dopo il serissimo Gentiloni e il dotto Gualtieri, un po’ di leggerezza da far volare da un’altra parte, invece che a Montecitorio, ci piacerebbe molto.

Dopo, magari, er pomata se va a pià ‘n gelato.

PS: Tutto a posto. Conte ha rinunciato. Sarà perché, come dice Piero Sansonetti, Conte in realtà non esiste. È un personaggio inventato, di fantasia. Comunque la figuraccia del coniglio si somma all’insipienza politica dello scendi….Letta. Povero PD….solo che lettera era meglio inviarla a Gesù bambino, lui forse un miracolo al PD poteva farlo, e farlo rinsavire….mentre il codardo coniglio Conte dice che ringrazia tanto Letta e il PD per questo pensiero che hanno avuto per lui ….ma lui non può accettare perché è impegnato anima e corpo nella gestione dei suoi ragazzi.I ragazzi meravigliosi son molto impegnativi e lui pover uomo non riesce a star dietro a tutto. Comunque ripeto la figuraccia del coniglio si somma all’insipienza politica dello scendi….Letta.

CARO BABBO NATALE, è in assoluto la migliore storia che io abbia sentito! E, in assoluto, è la figura più barbina che abbia fatto barzel-Letta, se,come dicono,gonde avesse declinato l’invito! ultima modifica: da

