Conte, la grande fuga. O melio la grande figura di M…A

“Conte è un uomo che vive di sondaggi ma che ha un terrore senza fine di misurarsi con i cittadini. Vive di like, ma teme il voto.” Matteo Renzi

Conte scappa dalla urne. Per la terza volta in pochi mesi. L’ex premier, abituato alle coccole del giornalismo compiacente e ai monologhi in solitario, si tiene lontano dalle sfide del mondo reale. Meglio continuare a contare i like su facebook, aspettando che Letta&Ditta gli concedano tutto e anche di più, in una sorta di fiera eutanasia della dignità.

Conte brilla sui social ma scappa dalle urne

A Giuseppe Conte piacciono tante cose. Ad esempio, le conferenze stampa ad oltranza. Ma non solo. Gli piace usare trenta parole per esprimere concetti per i quali ne bastano cinque o sei. Si muove alla grande quando, a favore di telecamera, c’è da stringere mani agli astanti. Va matto per i monologhi, amorevolmente apparecchiati nei salottini TV compiacenti. Insomma, quando c’è da vendere immagine e apparenza, al sicuro da domande vere, l’ex premier è felice, come un bimbo tra i balocchi.

Quello che a Giuseppe Conte non piace sono le sfide. Siano esse confronti diretti in TV o dispute elettorali, “l’avvocato del popolo” proprio non ne vuol sapere. Se ne tiene distante. E non solo affidandosi alla scenografia “sovietico-patinata” di Rocco Casalino, dal forte retrogusto rossobruno. Lo ha fatto anche evitando come la peste le elezioni suppletive a Siena. Idem per quelle dove era in ballo il seggio di Primavalle a Roma. Anche lì, candidatura non pervenuta.

In TV solo per fare monologhi

Nel corso di questo slalom gigante tra le varie prove elettorali, Conte ha aggiunto al suo curriculum anche una strategica fuga dagli studi televisivi, dove di solito sguazza con compiaciuta scioltezza. L’occasione, lasciata sapientemente scorrere via, il più lontano possibile, era il confronto con Matteo Renzi. Quest’ultimo ha sfidato Conte a un faccia a faccia in TV, ossia in quello che per lo stesso Matteo Renzi è il terreno ostile per eccellenza. Da Formigli a Floris, da Gruber a Berlinguer, è d’uso vivere di anti renzismo militante, quasi come protesi delle forze politiche.

