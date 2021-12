I POLITICI CHE HANNO VOTATO ” NO” AL REFERENDUM , NON HANNO MAI AMATO L’ ITALIA ,MA HANNO SOLO PENSATO A DISTRUGGERLA . SIAMO PIENI DI CIALTRONI CHE PENSANO ,SOLO AL LORO POTERE !!!!

Se una manica di inutili invidiosi idioti non lo avessero affossato vivremmo come dice giustamente il sig. Cassase, mi perdoni non conosco i suoi titoli che gli sono dovuti il titolo di signore è qualcosa a cui solo pochi possono ambire, vivremmo in un paese migliore. Questo a futura memoria di quanti omuncoli pieni di se ma vuoti di testa hanno prodotto.

I ben informati asseriscono che ora parecchi politici onesti e corretti

e personalità importanti del Paese e non , condividono in pieno la famosa riforma Renzi.E il referendum andava approvato. Però sempre dopo, j suoi ex compagni del pD sono stati loro ad affossarlo in primis. Renzi dava troppo fastidio e quindi andava fermato

Brava gente però…..

È la pura verità hanno tradito proprio i politici dello stesso partito fu una vergogna non facciamoci imbrogliare da questi sciacalli. Giusto! ma. Non c”ė dubbio, ma la speculazione ideologica per fini personali…purtroppo ha vinto per l’ennesima volta. Il tempo sarà ed è galantuomo, basta guardare Letta & Conte… e non rispondete che Renzi ha solo il 3% perché cmq riesce a fare l’ago della bilancia.Hanno dato retta a Baffino e al pettinatore di bambole e questo è il risultato… Il ConteTacchia che imperversa alla TV.

Ma ora ci aspettano tempi movimentati un’occasione dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica

