Landi mira a prendere il posto del padano? Le posizioni su tanti temi sono comuni. Comunque io la tessera l’ho restituita da tempo.

PS: Il paradosso di Landini è di volersi distinguere sempre, così si pensa sia il difensore dei deboli e in questo momento storico servirebbe moderazione e buon senso, è il suo ego che festeggia non il bene altrui. Purtroppo gli slogan sono composti da tre parole, mentre i fatti richiedono una lettura più ampia. Puntualmente si rinuncia a leggere. PS: I commenti che ho letto sono quasi tutti deliranti…ma sviluppate ed aprite la testa o fatevi curare

Il gioco politico di Landini: cavalcare qualunque malessere

Landini come salvini….il peggio del peggio

Ma come è possibile che dopo la valanga di soldi in arrivo e centinaia di cantieri in partenza da parte del governo non una parola per la lotta al precariato e al lavoro sottopagato. La destra dice che i sindacati tutelano solo i lavoratori garantiti e lasciano indietro i precari e i giovani quando è la stessa politica che li sfrutta e li umilia, i giornali, quasi tutti di destra e sinistra fanno il tifo per il governo di DRAGHI . E qui Draghi non c’ entra ma CENTRA UNA DESTRA E SINISTRA sempre contro i meno abbienti che pagano le tasse.Una vicenda che dura da anni con una evasione fiscale da capogiro e i salari piu’ bassi nell’ Europa industriale.

Volevate la testa di renzie, che aveva ridotto le tasse alla fascia di lavorattori più bassa e con il jobs act aveva cercato di introdurre dei meccanismi contro la precarietà (non dite art. 18, che altrimenti contrassegno il post come spam!). Adesso vi lamentate per il fatto che il grosso della riduzione fiscale agevola la classe media (senza tuttavia dimenticarsi delle classe piu basse)… non si capisce davvero cosa vogliate.

Ok sindacalisti sono come i politicanti(vedi la sinistra che ne è strapiena)ci sono periodi che non ci sono buoni sindacalisti e politicanti e periodi periodi dove ambedue sono veramente spariti .

Ecco oggi siamo pieni di gentuccia che non sa fare niente ne il sindacalista ne il politicante, ma guardate il curriculum di Landini non ha istruzione ,non ha mai lavorato ed è a capo del più grande sindacato e fa l’aizza popolo.Landini è un disco rotto, l’operaio che arriva ai massimi livelli senza istruzione è uno sbaglio totale, mandatelo a scuola, non è mai troppo tardi.

Landini dichiarando lo sciopero è scivolato facendosi male da solo. Non è giusto e mi auguro che molti lavoratori non lo attueranno, è controproducente per il momento e l’economia del paese. Non sono provvedimenti sbagliati del governo che non dovrebbe farsi condizionare dai partiti elargendo mazzette che potrebbero servire per aiutare i meno abbienti. Landi mira a prendere il posto del padano? Le posizioni su tanti temi sono comuni. Comunque io la tessera l’ho restituita da tempo. Credo che in questo momento non sia opportuno per nessuno fare gli arruffapopolo. Landini vuole la luna e visibilità per i protetti dal suo sindacato. Qualche risultato con Draghi si sta vedendo, lasciamolo lavorare in serenità. Facciamo scorrere le voci dei tanti sfasciacarrozze; sono puzzette nello spazio

