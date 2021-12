Un gigante della politica ed il solo paragonarlo con i cosiddetti politici di oggi… prende tutti in contropiede, entra a gamba tesa e metti tutti davanti alle loro mediocrita’ Non male la proposta di #MatteoRenzi per #ElenaBonetti candidata nel seggio alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1 Vedremo come reagira’ il Pd.

Dopo la mossa pasticciata di Letta…..Il contropiede di Renzi.

Dopotutto il PD offrendo il seggio a Conte aveva già rinunciato ad un suo candidato.

La Bonetti una candidatura di tutt’altra statura.Ottima mossa:vediamo come si rivelano.

Si la Bonetti ha tante qualità…ma un unico e decisivo handicap (agli occhi dei politici poco seri): essere stata proposta da Renzi. E le proposte di Renzi vanno bocciate sempre secondo la Ditta PDota e comunque a prescindere dal merito.Un personaggio non solo adeguato,ma inclusivo dinamico e quasi istituzionale. Gode di un ottimo curriculum ministeriale ed è un’alimentazione rispettata. Vediamo i Calenda,e i Letta cosa vorranno fare.Alta politica non c ‘e’ nulla da dire.

ELENA BONETTI CANDIDATA UNITARIA DEL CSX NEL 1° COLLEGIO – CAMERA DI ROMA?

Sembra che Renzi voglia proporre al PD e al M5S di candidare in modo unitario la ministra Elena Bonetti alle suppletive del 1° Collegio – Camera di Roma. Quello che Letta aveva proposto a Conte ricevendone un rifiuto.

In un mondo normale una candidatura così sarebbe accolta immediatamente con favore. Perché le ottime qualità, umane, politiche e di donna delle Istituzioni di Elena Bonetti sono indiscutibili e largamente riconosciute anche fuori di Italia Viva.

La sua battaglia, unitaria e vincente, sul Family Act, che non consiste solo nell’assegno unico universale, ma configura un complesso di nuove misure di wellfare in favore delle donne, dei bambini e della famiglia, ha tolto, per la prima volta, dalle mani delle organizzazioni più retrive della destra quei temi che, ora, sono affrontati col migliore approccio riformista.

Perché, dunque, c’è da essere scettici sulla convergenza di PD e M5S sul suo nome?

Perché i canoni della vecchia politica dicono che l’alleanza strategica tra quei due partiti non concede spazi ad altri.

Perché questi “altri” fanno parte di un partito, come Italia Viva, considerato da cancellare. Dunque perché concedergli una deputata in più.

Perché non si deve dare ascolto, men che meno seguito, a nessuna proposta che venga da Renzi, soprattutto se brillante, in quanto la sua accoglienza gioverebbe all’immagine del fedifrago.

Tuttavia il PD e il M5S sono al governo con IV e i loro ministri collaborano positivamente con Elena Bonetti; i voti di IV sono stati chiesti da Letta e accordati per essere eletto deputato a Siena; i voti di IV hanno contribuito all’elezione di molti sindaci del PD, come a Napoli, Bologna e Torino, o col PD come a Milano.

Dunque il possibile diniego non potrebbe essere motivato da ragioni di politica “alta”, che non ci sono, ma di “bassa” lega, secondo canoni che prescindono dal valore delle persone e anche dalla prospettiva della costruzione di un campo largo di centro – sinistra, annunciata da Letta, dove sia riconosciuta l’utilità politica di una aggregazione riformista che aiuti a sconfiggere populisti e sovranisti.

Il gradimento o meno di Elena Bonetti da parte del PD e del M5S è una cartina di tornasole che misurerà, più di tante chiacchiere, l’effettiva volontà del PD di combattere in modo lucido la destra e quella del M5S di essere davvero convinto della sua conversione in qualcosa che abbia a che fare col mondo democratico e progressista e non dettata da puro opportunismo di potere.

Noi vorremmo convincerli a fare una scelta giusta, ma loro debbono convincerci di essere in grado di farla.

Perché non esserne in grado dimostrerebbe confusione politica e strategica. Proprio quello che avvantaggia la destra e non serve al Paese.

