Il Financial Times tifa per Draghi a Chigi, non al Quirinale

“La prospettiva che Mario Draghi si faccia da parte come primo ministro italiano per assumere la presidenza minaccia di far precipitare il paese nell’instabilità politica proprio mentre il governo intraprende ambiziose riforme strutturali e un piano di ripresa dal coronavirus sostenuto da quasi 200 miliardi di euro di fondi Ue”.

E’ l’analisi del sito del Financial Times, dal titolo ‘Il dilemma dell’Italia mentre Mario Draghi emerge come favorito per la presidenza’, sulla situazione italiana in vista della conclusione del settennato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo il Ft è un segno preoccupante anche il lungo applauso tributato ieri al capo dello Stato durante la prima della Scala. E, sempre per il sito di notizie, “funzionari e analisti ritengono che, senza Draghi, sia improbabile che l’amministrazione sopravviva nella sua forma attuale”.

Il Financial Times: «L’ovazione a Mattarella lo dimostra»

Scenario possibile, certo, ma non ancora probabile. Men che meno scontato, come pure vorrebbe far credere il giornale. Senz’altro più aderente alla realtà è il titolo dell’articolo: « Il dilemma dell’Italia mentre Mario Draghi emerge come favorito per la presidenza». E qui effettivamente entra in campo un po’ tutto, dai fondi del Pnrr alla possibilità di tornare subito alle urne con annesso alto rischio di compromettere le riforme in cantiere. Il Financial ne cita tre, e non casualmente: fiscale, pensionistica e del lavoro. Una preoccupazione, assicura il quotidiano, che sarebbe condivisa « dall’establishment italiano». Prova ne sia, aggiunge il giornale, l’applauso a Mattarella da parte del pubblico della Scala.

