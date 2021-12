Quante tegole che gli piovono sulla crapa pelata da quando è segretario di ciò che resta del glorioso Partito fondato al Livorno il 21 gennaio 1921.

Il PD era destinato alla scomparsa.

Letta ha guadagnato due anni ma poi sempre a terra finirà.

Enrico sembrava più sereno che mai: inarrestabile, col sole in tasca e il vento -anche mediatico- che soffiava dalla sua. Lo sciopero (anzi “il siòpero” per dirla alla Landini) e il rifiuto di Conte a candidarsi al seggio che fu di Gualtieri (e che avrebbe legato indissolubilmente il M5S a Letta nella prossima elezione del PdR) sono le prime due tegole che gli piovono sulla crapa pelata da quando è segretario di ciò che resta del glorioso Partito fondato al Livorno il 21 gennaio 1921. Anche se non condivido nulla del suo moduso operandi, il democristiano dall’anima neoliberista ma ben ridipinto in rosso resta la mente più raffinata della scena politica nazionale: sono curioso di vedere come ne uscirà.

Tutti con la loro bella ricetta, ma resta il fatto che Landini dica “Il problema di essere solo evidentemente non ce l’ho solo io. La politica ascolti il mondo del lavoro” e poi pretende di mettere becco su ogni argomento. Se vuole rappresentare il mondo del lavoro che favorisse una vera rappresentanza sindacale sui posti di lavoro, una piattaforma rivendicativa seria per i contratti di lavoro (meno fuffa su varie tematiche ininfluenti e più salario). Certo poi si deve scontrare con il cosiddetto “padronato” e rischiare di pigliare poco o nulla o di non aver seguito ma dubito che lo farà. Landini sa benissimo come stanno le cose e può solo far finta di combattete per gli interessi dei lavoratori che sono stretti tra l’incudine, poca competitività imprese, tassazione del lavoro elevata, globalizzazione) ed il martello, stato inefficiente, deficit mostruoso, capacità e volontà degli eletti di modificare le regole, inesistente. Landini, “tu vò fa l’americano (trade unions) ma si’ nato in Italii…”

Dopo le affermazioni di Letta NON resta che riandare con la memoria al discorso di Nanni Moretti del 2002 e constatare che a distanza di 20 anni ancora questi NON HANNO CAPITO NULLA..Non resta che augurarsi la FINE di questi pseudo partiti di sinistra..un po di sano lavoro a questa gente non puo che far bene Metto la citazione di Moretti, se da fastidio levatela pure capisco ” ……Alla manifestazione di Roma del 2 febbraio, il regista Nanni Moretti, dopo aver pazientemente ascoltato i discorsi di Fassino e Rutelli, dopo aver sentito affermazioni del tipo: “Sul conflitto d’interessi troveremo un accordo con Berlusconi” (Rutelli), quando gli hanno dato la parola dal palco non ha più potuto trattenersi: “Anche questa serata è stata inutile. Il problema del centrosinistra è che per vincere bisogna saltare tre o quattro generazioni. Sono preoccupato per gli ultimi due interventi (quelli di Rutelli e Fassino) il nuovo leader dell’Ulivo è il professore di Firenze Francesco Pardi. Ci aspettavamo un’autocritica degli errori che hanno commesso. Invece la burocrazia che sta alle nostre spalle non ha capito nulla. Con questi dirigenti non vinceremo mai. Ha mostrato scarso rispetto per le opinioni dell’elettore e dell’elettrice: i vertici non sanno parlare alla testa e all’anima delle persone. Con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. ..”

