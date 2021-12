Tentativo di guardare a un terribile fenomeno senza paraventi ideologici

Il femminicidio, l’allarme sociale e le soluzioni inutili

In una recente intervista sul suo ultimo libro “Contro l’impegno – Riflessioni sul bene in letteratura”, Walter Siti ha pronunciato un concetto controverso: «Credo che una certa quantità di violenza sia ineliminabile dalla passione – ha detto lo scrittore, vincitore del Premio Strega con il libro “Resistere non serve a niente” — Ho l’impressione che, quando si dice alle ragazze “al primo schiaffo lasciatelo e denunciatelo”, si stia cercando di depurare la relazione dalla violenza, con l’effetto di trasformarla in un rapporto un po’ finto». Si può facilmente obiettare – e chissà quanti lo farebbero – che filosofeggiare, mentre le donne vengono ammazzate, è una forma sottintesa di complicità. E tuttavia la provocazione intellettuale dello scrittore suggerisce un quesito: siamo sicuri che il paradigma con cui fronteggiamo la violenza di genere sia quello giusto?

Da circa trent’anni il discorso pubblico, nelle sue tre declinazioni del politico, del giudiziario e del giornalistico, racconta e sfida il fenomeno secondo coordinate univoche: aumento dell’allarme sociale, inasprimento penale, crescente adozione di misure cautelari per proteggere le donne. Nello stesso periodo gli omicidi in Italia sono diminuiti di sette volte – nel 1991 erano 1938, nel 2020 solo 271 -, mentre quelli femminili non si sono neanche dimezzati. Vuol dire che la violenza sulle donne si è ridotta in valore assoluto, ma è aumentata in rapporto alla violenza complessiva della società e alle sue aspettative di tutela.

In che termini si può parlare di emergenza? L’anno scorso 111 donne sono state uccise in Italia, 276 in Germania, 285 in Francia e 126 in Spagna. L’ultimo posto nella classifica omicidiaria non è certo una consolazione, ma dimostra che l’orrore non è uno specifico italiano. L’unica risposta certa di cui disponiamo è che la mattanza ha un responsabile: il maschio adulto. A voler semplificare, si potrebbe dire che trent’anni fa i maschi uccidevano prevalentemente maschi, oggi uccidono indifferentemente maschi (0,7 ogni 100mila abitanti) e femmine (0,4).

Non sappiamo molto di più. Le rappresentazioni mediatiche offrono spaccati parziali, ancorché drammatizzanti. Con l’effetto di leggere una parte per il tutto e proiettare sulle donne un clima d’assedio. Gli studi sul fenomeno, sulla base dei quali vengono assunte decisioni politiche, sono assemblaggi di migliaia di dati Istat, che offrono tuttavia identificazioni molto elementari. Perché sono utilizzati per classificare, con una logica burocratica o investigativa, non per capire. Sappiamo che gli assassini sono per la metà partner, per un quarto figli o genitori, e per una piccola parte amici e colleghi. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, gli ex sono solo il sei per cento. In una società che va progressivamente pacificandosi, dove i delitti di mafia in trent’anni sono passati da oltre 600 a 28, il teatro dell’omicidio è diventato la famiglia e la rete delle relazioni affettive. Non sappiamo però che ruolo e che peso abbiano il livello culturale, i modelli educativi, la condizione lavorativa, il disagio psichico di carnefici e vittime, anche se abbiamo prova di una recidiva intragenerazionale del fenomeno: i figli che assistono alla violenza del padre nei confronti della madre, o che l’hanno subita, hanno una probabilità maggiore di essere autori di delitti.

Manca tuttavia un’indagine interdisciplinare, immune da pregiudizi, che identifichi le cause più profonde, rispondendo a domande ineludibili, ancorché del tutto eluse nella nostra sfera pubblica. Per esempio: come mai in paesi come Finlandia e Danimarca, caratterizzati da società sostanzialmente aperte ed emancipate, le donne muoiono per mano assassina tre o quattro volte di più? E ancora: quale rapporto ha la violenza con la crisi delle cosiddette agenzie educative storiche, come la famiglia e la scuola? Quali conflitti e quali rimozioni scatena l’affermarsi dei nuovi diritti civili e dei cambiamenti nel costume e nelle relazioni tra i sessi? Quale ruolo avrebbe potuto avere, e non ha avuto, la psicoterapia come policy pubblica, gratuita e diffusa, al pari dell’assistenza sanitaria? Quale prezzo paga il sistema educativo, rinunciando, in nome di divisioni ideologiche, a condividere e promuovere una libera, ancorché equilibrata, educazione sessuale nelle scuole e nei luoghi della formazione di base?

Se rispondessimo a questi interrogativi senza paraventi ideologici, forse avremmo qualche indizio più concreto sull’origine di questa violenza. Siamo una società dove gli psicologi sono considerati una professione inutile. La loro presenza nei presidi dove si scrive il lessico e la sintassi delle relazioni tra maschi e femmine è irrilevante. In famiglia, a scuola, negli ospedali e nei tribunali arrivano al più a spruzzare un po’ d’anestetico sulle ferite, dopo che il dramma si è consumato. Sono il primo capitolo di spesa pubblica su cui un diligente revisore della spending rewiev apporrebbe la sua croce.

Eppure sono proprio gli studiosi della psiche a raccontare ciò che non si vuole vedere. Non si comprende l’intangibilità di questa violenza se non si riflette sulla crisi del principio di autorità e dei suoi effetti nelle società contemporanee. Che sono bifronti. Poiché da una parte, quella femminile, sostengono la spinta all’emancipazione. Dall’altra, quella maschile, dissolvono quello che Massimo Recalcati nel suo libro “L’uomo senza inconscio” chiama il Nome del Padre, cioè la funzione simbolica della norma morale, in grado di frenare il godimento distruttivo e di promuovere l’unione tra la legge e il desiderio. Nel processo mentale che precede la violenza c’è sempre un ragionamento capovolto che s’impone, perché l’evaporazione del padre coincide con l’esclusione delle cose dell’amore, cioè con la rinuncia a rischiare in quel luogo di mancanza che l’amore è. L’amore senza padre è un desiderio senza legge, una spinta a prendere tutto e subito senza orizzonte, una forza autistica, mortifera e senza alcun legame con l’Altro. Per questo l’antidoto contro la violenza, che una società può attivare, è un’educazione al rischio che l’amore porta con sé. Rischio del rifiuto, dell’abbandono e, sempre più di frequente, dell’insaziabilità.

Ma in tempi di emergenza, quali quelli che ci rappresentiamo, queste analisi possono apparire fumose. Contro la violenza s’invocano rimedi spicci ed esemplari. Buttare la chiave, dicono i politici più ascoltati. Basterebbe almeno saper leggere dentro i numeri delle statistiche di polizia, per quello che dicono. Scopriremmo quanto velleitaria sia l’idea di una deterrenza penale, nei confronti di un reato, il femminicidio, a cui fa seguito in molti casi il suicidio dell’autore. Non si ferma neanche con l’ergastolo l’odio di un uomo che accoltella la sua nemica bucandole milza e polmone, la chiude in un sacco della spazzatura e la getta nell’immondizia davanti agli occhi di una bimba di quattro anni. È accaduto qualche anno fa a Napoli.

Invece, a intervalli di tempo ormai ciclico, si replica un paradigma reattivo, fondato unicamente sull’allarmismo e sulla repressione. L’allarmismo non ha solo l’effetto di incutere alle donne una paura che può falsificare la relazione, portandola dentro un’emergenza dove anche l’equivoco e l’incomprensione cessano di essere una risorsa dell’amore e diventano unicamente i segni del pericolo. Ma, soprattutto, l’allarmismo isola la donna nella solitudine del dramma che le costruisce attorno, negandole la solidarietà e la condivisione degli uomini non violenti, che sono la maggior parte. E che provano disagio e irritazione per una sorta di colpa di genere percepita come un’imputazione ingiusta.

La repressione si attiva invece come una coazione a ripetere del sistema. Così, il 17 luglio del 2019 il Senato approva la legge proposta dal guardasigilli Buonafede e intitolata «Codice rosso». Che introduce quattro nuovi reati: il revenge porn, lo sfregio, il matrimonio coatto e la violazione dei divieti di avvicinamento alla vittima. Ma soprattutto aumenta le pene di quelli già esistenti: un anno in più per i maltrattamenti, un anno e mezzo in più per lo stalking, due anni in più per la violenza sessuale. Due anni dopo, cioè il 3 dicembre scorso, sette ministre del governo Draghi presentano un disegno di legge che inasprisce ancora le pene, ma soprattutto anticipa la protezione delle donne minacciate con misure cautelari e di prevenzione da Stato di polizia, simili a quelle che in altri tempi avrebbero portato nelle piazze folle di manifestanti a difesa dei diritti individuali, e che vengono oggi ignorate, o salutate come provvidenziali rimedi, da giuristi e giornalisti distratti.

Tra queste c’è l’ammonimento del questore, già introdotto dal Codice rosso, che consiste in una diffida adottata dall’autorità di polizia senza alcun contraddittorio, su richiesta della donna che si ritenga vittima di comportamenti persecutori. Il nuovo pacchetto di misure presentato in questi giorni estende la possibilità di disporre l’ammonimento anche in presenza di mere condotte sintomatiche di futura violenza.

La diffida del questore produce due conseguenze molto gravi. La prima è che il giudice può procedere d’ufficio nei confronti dei soggetti ammoniti, cioè anche in assenza di una querela. L’obiettivo è nobile. Superare la condizione di soggezione e di paura che induce molte vittime a non denunciare. Ma il rimedio è peggiore del male, perché l’investigazione d’ufficio espropria la donna del suo stesso diritto a riconoscere la violenza e a ribellarsi ad essa, ghettizzandola in una incapacità di agire che l’ordinamento riserva ai minorenni. Di fatto l’ammonimento indebolisce la vittima ed espone anche il più incolpevole dei partner allo stesso rischio del più aggressivo. Perché ciascuno dei due potrà vedersi recapitata una diffida così grave, senza neanche essere ascoltato. Il rischio che questa procedura diventi l’arma in mano ai protagonisti di spregiudicati conflitti familiari è altissimo, ancorché del tutto ignorato.

La seconda conseguenza è ancora più paradossale. La nuova legge estende alle persone ammonite i sequestri e le confische dei beni previsti dal codice antimafia. Possono essere adottati dal tribunale di prevenzione sulla base di indizi di lesioni, percosse, minacce aggravate, danneggiamento e violenza privata in ambito domestico. Vuol dire che una mera denuncia, o una qualunque segnalazione di polizia, prive di riscontro probatorio, possono scatenare un’infernale macchina repressiva, travestita da un provvedimento di tutela. Che questo sia il rimedio migliore per proteggere le donne, e non piuttosto il modo di entrare con i piedi di un elefante nella fragile cristalleria del rapporto di coppia, ci sia consentito di dubitare.

Tra le sette firmatarie del nuovo pacchetto di misure c’è anche la guardasigilli, Marta Cartabia, una giurista che ha fatto della misura e del garantismo la sua prestigiosa cifra professionale, e che ben conosce il rischio per lo Stato di invadere, in nome delle più nobili missioni salvifiche o etiche, la delicatissima sfera delle relazioni private. Si fa fatica a comprendere come il suo illuminato magistero possa assecondare simili scorciatoie repressive. Che rispondono simbolicamente a una comprensibile domanda di giustizia. Ma che avranno tanti controversi effetti sullo Stato di diritto e sulla società, e nessun effetto sulla violenza.

Certo, nel clima culturale che circonda il fenomeno, chi proponesse il rimedio di un’alleanza tra donne e uomini, in nome di una pedagogia della libertà e della parità, parziale e progressiva, come le sole leve che inducono le società a muoversi e a migliorarsi, sarebbe preso a pernacchie. E allora i dubbi qui espressi servano come memoria. Quando, tra uno o due anni, un nuovo pacchetto di reati e pene più dure sarà presentato dai politici di turno contro l’intollerabile violenza di genere, forse ci ricorderemo che qualcosa di simile era già accaduto molte altre volte. O forse no.

Tentativo di guardare a un terribile fenomeno senza paraventi ideologici ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo