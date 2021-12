CI PROVO IO. E SENZA ALCUNA VERGOGNA.

Prego Leggere tutto il Post dell’On. Luigi Marattin. Io l’ho trovato esaustivo e corretto; e non demagogico come chi vuole difendere l’indifendibile per potersi accreditare di una politica popolare democratica e riformista. Molto bene Marattin: sbugiardata la fanatica ideologa post comunista! Grazie a Luigi Marattin per averci chiarito le idee! Mi auguro, che anche chi ha scritto l’articolo della vice segreteria sindacale della cgil, ne possa trarre insegnamento.

Ho risposto anche io alla Gianna Fracassi Da maggio 2014 11.3 milioni di italiani “dipendenti” hanno ricevuto 10 miliardi di sgravi fiscali ogni anno..le altre fasce NULLA e hanno continuato a pagare tutto…E ora dopo 7 anni chi ha un reddito sopra i 55.000€ prenderà MENO DEL BONUS DEL GOVERNO RENZI..RICORDIAMOLO IL BONUS visto che in maggioranza gli 11.3 milioni di italiani NON SE LO RICORDANO Anzi se alle altre fasce volete dare gli arretrati sino al 2014 ringrazieremmo pure..diversamente dagli 11.3 milioni cui sopra. La precarietà mi sembra se ben ricordo fu Treu centro sinistra ad inaugurarla e che ben 2 governi dell’ulivo lasciarono senza nessuna tutela lo so perché provato con una nipote. A dare tutele crescenti è stato il il job act che la Camusso ha scioperato contro. Poi mi sembra che nulla abbia a che fare con la finanziaria.La Fracassi si rivolge a un popolo di “ignoranti” nel senso che ignorano i complicati dati, tirando l’acqua a favore dei motivi di questo assurdo sciopero. Grazie della dotta spiegazione. Quello che usano questi della CGLè un trucco aritmetico dove cadono gli sprovveduti di cui si approfittano. Se ne è approfittato anche Travaglio poco fa in tv. È come paragonare gli ammalati di covid senza tener conto delle percentuali dei vaccinati e non. Contano sul fatto che la maggioranza dei loro tesserati non ha le conoscenze per confutare quello che dicono. Ho un grande rammarico l’avergli pagato la Tessera per circa 35 anni.MARATTIN.Non stancarti mai di spiegare. Aiuti noi a capire e di conseguenza rispondere bene alle anime sante che ci fanno la morale, e forse.Qualcosa arriva pure a quelli solo slogan e … poco altro Non stancarti mai di spiegare.

Ma nella CGIL sono tutti landinizzati? C’è ancora qualcuno che usa il cervello e sa fare di conto? Quanto alle evasione fiscale, si ricordi la vicesegretaria che proprio nelle categorie a reddito più basso si annidano spesso quelli che le tasse non le pagano, perchè i redditi superiori a 75 mila euro sono quasi esclusivamente di lavoratori dipendenti, quelli che la vicesegretaria dovrebbe rispettare e che le tasse le pagano già abbondantemente. Molti dentisti, avvocati, commercialisti, riescono a stare più in basso, con Porsche Cayenne e casa in Costa Azzurra.

CI PROVO IO. E SENZA ALCUNA VERGOGNA. DI LUIGI MARATTIN

La vice-segreteria della Cgil – Gianna Fracassi ha pubblicato questo post, in cui raffigura i vantaggi fiscali per classi di reddito derivanti dalla riforma Irpef del governo.

Prima di un pacato e collaborativo invito a “vergognarci”, lancia una guanto di sfida: “contestate questo, se siete capaci!”.

Ci provo io.

Pare di capire che secondo la Fracassi la scandalosa iniquità della riforma – e il conseguente invito a “vergognarci” – dipenda dal fatto che questa curva non ha un profilo pienamente discendente.

In altre parole, per essere “giusta” (e non far vergognare chi non scende in piazza a contestarla) pare che una riforma fiscale debba mostrare vantaggi inferiori man mano che cresce il reddito.

È uno slogan molto orecchiabile, senza dubbio.

Tuttavia, possiamo fare alcune considerazioni:

1) Questa tabella rappresenta i vantaggi assoluti (10 euro, 50 euro, 100 euro).

Ma è evidente che non è quello il modo di misurare correttamente i benefici fiscali di una riforma, perché – ad esempio – 10 euro di vantaggio non impattano allo stesso modo su chi pagava 20 euro di tasse (che avrebbe una riduzione di imposta del 50%) e su chi ne pagava 100 (che avrebbe un più modesto 10%).

Ecco perché il modo corretto di misurare l’equità dei vantaggi e’ in percentuale dell’imposta pagata (come nel semplice esempio di prima) o del reddito complessivo.

Se adottiamo questo criterio, l’ipotesi di riforma Irpef del governo concede ad un lavoratore dipendente che guadagna meno di 20.000 euro l’anno un vantaggio del 36,88% rispetto all’imposta netta pagata nel 2019, e solo di circa il 3% a chi ne guadagna 60.000.

2) I vantaggi raffigurati nella tabella della Fracassi sono pro-capite. Cioè, ovviamente, riferiti ad un singolo contribuente e non all’aggregato degli individui in quelle fasce di reddito.

È un trucco aritmetico molto astuto per far saltare fuori una curva non-sempre-discendente.

Infatti, su 41,5 milioni di contribuenti Irpef, 31,7 (più di tre quarti) sono nei primi due scaglioni di reddito. Solo 6,8 milioni nel terzo (dai 28.000 ai 55.000) e circa un milione ciascuno negli ultimi due.

Quindi, poiché la numerosità dei contribuenti è incredibilmente maggiore “in basso” – e quindi qui la divisione pro-capite ha un denominatore più alto – è molto difficile avere una curva perfettamente discendente: è un semplice effetto aritmetico dovuto alla distribuzione molto sperequata dei contribuenti.

Se invece analizziamo la destinazione delle risorse per scaglioni (quindi prescindendo dalla numerosità delle platee), scopriamo che circa il 90% delle risorse viene distribuito sui primi tre scaglioni. In particolare, il 16% sul primo, il 31,4% sul secondo e il 38% sul terzo.

Se qualcuno si chiedesse perché “così poco” sul primo, la risposta è molto semplice: nel primo scaglione ci sono 17 milioni di contribuenti, di cui 10 milioni già non pagano un euro di tasse. E tutti e 17, mediamente, pagano 13 euro al mese in media. Vale a dire il 2,42% del proprio reddito complessivo.

3) Insistere sul voler sempre e comunque distribuire tutti i benefici alle fasce più basse dimentica (oltre che spesso non vi è più significativo margine di riduzione) che esiste un passato in cui magari su tali fasce si è già agito in via esclusiva e in forma strutturale.

Sulle fasce di reddito inferiori ai 40.000 euro annui, infatti, sono già stati dedicati interventi pari a 16 miliardi euro annui di riduzione Irpef: 10 col governo Renzi, 6 col governo Conte II.

I contribuenti sopra quella soglia, invece, non hanno mai ricevuto attenzione: sono meno di 4 milioni di persone (con un reddito netto da meno di 2.000 euro in su) – il 9% di tutti i contribuenti – e pagano da soli più della metà di tutta l’Irpef italiana.

Infine, la Fracassi si lancia nell’ immancabile “vorremmo lo stesso impegno nel denunciare l’evasione fiscale!”.

La fatturazione elettronica – introdotta sotto un diluvio di insulti dal governo Renzi nella scorsa legislatura – è riuscita in soli due anni a ridurre di circa un terzo l’evasione Iva (che era l’imposta più evasa nel nostro ordinamento), come testimonia la Nota di Aggiornamento al Def 2021.

Almeno su questo la Fracassi ha quindi pienamente ragione: più che a “denunciare” ad alta voce, alcuni di noi preferiscono i fatti, anche quando sono al principio molto contestati.

Anche perché di gente brava solo a chiacchiere in giro ce n’è già abbastanza. Mi pare.

CI PROVO IO. E SENZA ALCUNA VERGOGNA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo