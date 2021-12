IO PREFERISCO CARTABIA. MA. Perché Casini al Quirinale sarebbe un’ottima scelta

Perché Casini al Quirinale sarebbe un’ottima scelta.Sancirebbe la fine del bipolarismo muscolare e aprirebbe finalmente una stagione di dialogo politico oltre i muri della propaganda

Questo disgraziato Paese, al di là della sua elitè, oramai abbondantemente screditata e che non gode certo della fiducia della stragrande maggioranza degli italiani, ha bisogno una figura indipendente, autorevole ed in cui i popolo deve porre la sua fiducia che censuri, corregga, diriga e ricostruisca, sempre nei limite delle sue prerogative costituzionali, una classe politica oramai andata a ramengo e che non gode in nessun modo della fiducia della gente.

Se l’elite è ormai abbondantemente screditata (in massa, senza che nessuno faccia la minima fatica per discernere quel poco di buono che, come in tutte le cose, c’è sempre anche in politica), allora dovrebbe competere al comune cittadino, proporre un nome. IO COGLIONE DICO RENZI. E. Mi chiedo com’è che si critica, si critica, ma poi si sta zitti; in verità si aspetta che altri indichino e scelgano per poi criticarli per quella scelta: comoda posizione, con quello spolvero di ipocrisia che fa sempre fino…vedete la faccenda del prossimo Presidente della repubblica può avere un impatto devastante sul paese, in quanto, l’elitè ha la tentazione di continuare nella sua becera ed ottusa predisposizione a chiudere la fase del “ribellismo” del paese e di restaurare, in tutto e per tutto, il vecchio sistema politico corrotto, inetto e dannoso per il paese che certo in questa situazione non va lontano. Questi due anni di COVID hanno rivelato la vera faccia della politica. A tutti noi, il destino è nelle nostre mani. È l’ora dell’unità sociale e della lotta, quella vera di 30 anni fa… per che i politi hanno dimenticato completamente il codice etico, deontologico e le responsabilità a cui sono chiamati. Abbimo una classe politica disgustante!!!

Non avete mai pensato che forse IV porta avanti le loro idee con convinzione e con determinazione convinti del fatto che le loro idee possano fare del bene alla Gente e al Paese, e ciò li rende degni di un voto o anche di critiche più o meno feroci. E “lottano” per le loro idee. Qualcosa fanno e può piacere o meno. POI. Ho detto più volte che è quasi impossibile disgiungere la partita del quirinale da quella della legge elettorale. Il problema vero è che sulla legge elettorale (un po’ come su tutto il resto…) le coalizioni sono spaccate al loro interno.

Se il centrodestra più l’area centrale convergessero su casini, letta sarebbe costretto ad accodarsi, fingendosi persino entusiasta (questa è una delle poche certezze).

Ma l’intero centrodestra a che prezzo potrebbe convergere su casini? Qui sta il busillis… di certo eleggerlo equivarrebbe a un mezzo sdoganamento per quell’area politica, ma rimane come ostacolo il fatto che FDI e (almeno un pezzo della) lega sono ostili al proporzionale… quindi, probabilmente, vorrebbero come contropartita garanzie in tal senso… Insomma è oggettivamente difficile.

Se invece Letta si convincesse da solo, sarebbe tutta un’altra storia… ma anche questa ipotesi è in effetti dura da immaginare: il PD non vuole rinunciare ad essere l’unica alternativa alla destra e men che meno accettare l’esistenza di una forza riformista alla sua destra…

IO PREFERISCO CARTABIA.

