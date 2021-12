LETTA NON TI STAI ALARGANDO TROPPO!

CAMPO LARGO SENZA RENZI – “Oggi entriamo in una fase di costruzione di qualcosa di nuovo e a partire da questo vedremo chi vuole essere protagonista di questo campo largo e chi no” ha detto Letta che poi appoggia le parole di Carofiglio: “C’è chi dice che Renzi stia guardando verso destra,( E LUI VERSO I FASCISTI) penso che ci sia una dimensione fortemente tattica di Renzi”. Povero Letta, ha appena preso una palata in faccia da Conte, poi un calcio da Landini, adesso gli va bene anche la Meloni ….no per carità, non giudicare prima che Landini si offenda … ma a Parigi non sentono la tua mancanza? torna a casa, Letta …”Lana di coniglio,lana italiana”diceva un manifesto autarchico.Possibile che prevedesse elementi tipo Conte e Letta? E che si bassegnera’ alla elezione di Berlusconi.

ATTENTO LETTA IL PDR DEVE essere antifascista,europeista,costituzionalista,senza ombre di sovranismo,senza ombre di avvisi di garanzia, senza condanne,senza alcun riferimento con i governi, Berlusconi,gialloverde e giallorosso. ATTENTO! è in gioco la sorte del Paese. Questa nomina DEVE unire la sinistra e isolare la destra. Si rischia il fallimento e il finanziamento europeo se si accorgono di un “inciucio” e di consociativismo.

Poi dirà, non mi aspettavo questa Caporetto alle elezioni; continua il pieno distacco dalle realtà del territorio,dai lavoratori e le crisi occupazionali,dalle problematiche ambientali e dai “giovani”. Non c’è nulla da fare pare, l’avvitamento continua….CON LA SETTA GRILLINA.

