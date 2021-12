“Sarà ancora Renzi a dare le carte” Gaia Tortora sul Quirinale…

Certamente si Renzi detta è detterà l’agenda politica di tutti i passaggi istituzionali ……. che i piccoli mediocri politici se facciano una ragione è l’unico politico LUNGIMIRANTE vero Leader Statista. Diciamo che tra i giornalisti è l’unica che se c’è da mena’, mena! Se c’è da riconoscere meriti lo fa senza remore. Degna figlia. Brava Gaia Tortora, giornalista seria competente e sopratutto obiettiva !

Credo che Gaia ,tra tutti i pseudo giornalisti ,sia quella professionalmente più equilibrata e più onesta intellettualmente. Riconoscere la capacità di costruire e allargare consensi per eleggere il prossimo PDR a Renzi ,non e’ farina per molti,come diceva appunto Gaia ,perfino Fontana ed altri ,prima di esporsi a fare nomi ,ha detto ,che prima deve parlare con Renzi e questa la dice lunga sulla capacità di dare le carte del Rignanese .Oggi si scopre ,sempre in ritardo ,dopo tantissime brutte figure ad offendere IV e Renzi ,Letta ha detto ,che per eleggere il PDR, bisogna dialogare anche con la Meloni,ma va!!! E quando Renzi ,gli suggeriva di mediare anche con la destra sia sul decreto Zan ed anche riguardo ad avere un largo consenso sul nome del prossimo PDR,Letta faceva spallucce e considerava Renzi di destra ,mentre se lo dice lui ,allora e’ cosa giusta e di sinistra.Alla mediocrità e stoltezza non c’è mai limite.

Non è l’Arena, Gaia Tortora sul Quirinale: “Renzi darà le carte, chi sarà eletto al quarto passaggio”

“Nessuno governa i gruppi in questo momento, perché sono gruppi vecchi e questo è un problemone”: Gaia Tortora, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7, ha detto la sua sulla intricatissima corsa al Quirinale. La giornalista, in particolare, ha spiegato che probabilmente “ancora una volta sarà Renzi a dare le carte. Un indizio c’era anche nell’intervista di Attilio Fontana della Lega, che ha detto ‘noi ci confronteremo prima con Renzi'”. Secondo la Tortora, inoltre, c’è anche “tutto il tema del grande centro” da considerare. Alla fine, comunque, la giornalista ha deciso di lanciarsi: “Il mio pronostico è Casini al quarto passaggio”. E in effetti, stando a diversi retroscena passati, pare che l’ex ministro della Democrazia cristiana sarebbe il candidato di punta del leader di Italia Viva. Politicamente, infatti, il rapporto tra i due sembrerebbe essere buono.In ogni caso, bisognerà vedere se effettivamente Renzi riuscirà a imporsi nella partita del Quirinale. Senza dimenticare, poi, che il nome di Casini gira ormai da un po’ e spesso un nome fatto troppo presto risulta potenzialmente bruciato. La figura di Casini, comunque, potrebbe mettere d’accordo diverse forze politiche. Resta da vedere come si comporterebbero in quel caso il Pd di Enrico Letta e il M5s di Giuseppe Conte.

