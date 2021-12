MATTEO RENZI LA SIGNORA CARTABIA A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,DRAGHI A PALAZZO CHIGI.

SAREBBE UN ERRORE METTERE DRAGHI A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

LO RELEGHEREMMO AD UN RUOLO IMPORTANTE MA MARGINALE DELLE ISTITUZIONI

QUANDO INVECE ABBIAMO BISOGNO DEL MEGLIO PER UNA ITALIA CHE DEVE RINNOVARE LA SUA POLITICA PROMUOVERE LA SUA ECONOMIA ED ESSERE PROTAGONISTA IN EUROPA.

LA CARTABIA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA OLTRE CHE DONNA È SICURAMENTE UNA PERSONA CON CREDEZIALI DI TUTTO RISPETTO …..

DRAGHI DEVE RESTARE COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALMENO SINO AL 2023 , ( PERSONALMENTE SAREBBE AUSPICABILE PER ALTRI 5 ANNI OLTRE , POICHÉ L’ ITALIA HA BISOGNO DI RIALZARSI DA ANNI DI OBLIO ) …..

MI RIPETO L’ ITALIA HA BISOGNO DI STABILITÀ MA CON LE PERSONE GIUSTE AL POSTO GIUSTO … IO CI SPERO. Cartabia PdR sarebbe il massimo l’esperienza costituzionale. Per quelli che dicono “Draghi al Quirinale e un suo uomo a Chigi” ricordo che il PdR deve “controllare” lavoro del PdC, non essere in ” combutta”…



Draghi presidente del consiglio è una garanzia, presidente della repubblica una donna sarebbe l'ideale.

