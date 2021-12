ECCO QUAL E’ IL TALLONE D’ACHILLE DI DRAGHI SECONDO POLITICO.EU

“POLITICO.EU” INCORONA MARIDRAGHI, IL “LEADER PIU’ POTENTE D’EUROPA” MA EVIDENZIA CHE IL SUO SUCCESSO NON E’ AFFATTO GARANTITO – IL RUOLO DI OUTSIDER HA UNO SVANTAGGIO: DRAGHI SI TROVA AL DI FUORI DELLE GRANDI FAMIGLIE POLITICHE EUROPEE.

L’incoronazione arriva dal sito autorevole Politico.eu: “Draghi è il leader più potente d’Europa”. Lo definisce “un tecnocrate al potere”, al quale l’uscita di scena di Angela Merkel in Germania potrà riservare ancora più ampi spazi di manovra in ambito europeo. “Ora Mario Draghi è sotto pressione per consegnare di nuovo – spiega Politico.eu nella sua analisi – L’Italia è il destinatario della più grande tranche del fondo di recupero NextGenerationEU della Commissione Europea. È sulla buona strada per ricevere 191,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti in cambio dell’attuazione di una serie di riforme che Bruxelles spera mettano il Paese sulla strada della crescita. Se Draghi è in grado di consegnare dove tanti primi ministri hanno annaspato, potrebbe essere ricordato come colui che ha finalmente trovato la ricetta per tirare fuori il Paese da oltre 20 anni di stasi economica. Altrettanto importante, avrà dimostrato l’efficacia della decisione dell’UE di emettere debito congiunto per aiutare i paesi a riprendersi dalla crisi del coronavirus.

Ma attenzione, “il suo successo non è affatto garantito. Anche il ruolo di Draghi come outsider politico è uno svantaggio. Senza un proprio gruppo politico, si trova al di fuori delle grandi famiglie politiche europee ed è escluso dai loro incontri pre-vertice. ‘È un generale fantastico, ma un generale senza truppe’, ha detto un diplomatico dell’UE a Bruxelles. I suoi primi mesi in carica come primo ministro hanno anche mostrato un’ingenuità quando si tratta di gestire la geopolitica. Gli ci sono voluti mesi per ricucire un litigio con il recalcitrante presidente turco Recep Tayyip Erdogan, figura centrale nel conflitto in Libia, dopo averlo definito “dittatore”. Si è anche messo nel mezzo della politica delle grandi potenze dopo aver convocato un vertice del G20, solo per vedere la Cina e la Russia non inviare i loro leader. Poi c’è il fatto che sta lavorando contro il tempo. L’Italia deve tenere le elezioni generali entro il 2023, un concorso in cui Draghi quasi certamente non si presenterebbe e, come uomo senza partito, farebbe comunque fatica a vincere.

Prima di ricordare tutta la sua carriera da banchiere centrale, il sito spiega anche che Draghi “non è allineato a nessun partito, Draghi sta governando l’Italia da tecnocrate, prestando la sua significativa gravità a un paese che da tempo ha battuto il suo peso nell’arena europea. Sin dalla Brexit, all’Unione europea è mancato un terzo attore di potere per contrastare Parigi e Berlino. Con Draghi, l’Italia ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei, proprio come la partenza del cancelliere tedesco Angela Merkel gli apre uno spazio come leader de facto dell’UE, almeno sugli affari economici. Ciò sarà particolarmente vero se Draghi riuscirà a cementare un’alleanza di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron e il successore della Merkel Olaf Scholz, creando un trio centrista che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui l’Europa va”. Ovviamente, corsa per. il Quirinale permettendo.

ECCO QUAL E' IL TALLONE D'ACHILLE DI DRAGHI SECONDO POLITICO.EU

