Manovra, Travaglio a La7: “Cosa deve fare un sindacato se non uno sciopero generale? La situazione è grave come ai tempi del Jobs Act”

“Questo sciopero contesta il metodo Draghi..” Certamente, ma quello che non si capisce e’ perche’, se Travaglio e’ d’accordo nel criticare il governo di Draghi, continua a sostenere il partito che ha il maggiore numero di ministri (4) in questo governo e il cui leader (Conte) ha detto che Draghi deve continuare fino al 2023…. Insomma, quello che si chiede e’ un po’ di coerenza e onesta’ intellettuale: se critichi Draghi, devi criticare tutte le forze poltiiche che lo sostengono (incluso il M5S).

Non so se l’attuale governo salverà l’Italia dai problemi di questi anni. Lo si vedrà col tempo. Invece so con totale certezza che se il paese fosse nelle mani dei sindacati e dei TRAVAGLIATI DI GRULLANDIA, in pochi giorni farebbe la stessa fine dell’Alitalia o quella che stavano per fare le F.S.

Forse Travaglio E o fa un po’ confusione. Pretende un sindacato dei lavoratori combattivo e conflittuale quasi in stile Tradeunionista di stampo anglosassone (UK, USA), pronto alla lotta per rivendicazioni salariali. Nello stesso tempo accomuna lavoratori a pensionati. Se i primi possono vantare di cedere il plusvalore del loro lavoro al “padrone” in cambio di una paga, cosa accampano invece i pensionati? Nei confronti di chi? Non più del “padrone” ovviamente ma allo stato che eroga le pensioni. Certo i pensionati contano per l’80% degli iscritti al sindacato! Invece di fare il “grillo parlante” Travaglio suggerisca qualcosa a Landini su come organizzare la lotta, su come ottenere il giusto e costante seguito dei lavoratori su una piattaforma rivendicativa concreta e sfrondata da velleitarismi socio-culturali-ideologici per professare una linea ugualitaria in tutti gli ambiti della società. Si concentri sui lavoratori una buona volta per tutte e lasci ai politici agire a favore della intera comunità dei soggetti sociali. Forse non si sprecherebbero energie in inutili manifestazioni e si terrebbe coeso il fronte dei lavoratori, ancor meglio creando una cassa di compensazione per lunghi scioperi. Lo so, tutto questo non è nel costume nostro ove si parte in mille per la lotta ma dopo poco ci si ritrova in 10 ma non per il solo disfattismo ma anche dall’antico detto “tengo famiglia” e forse forse, nessuno vuole fare la parte del Don Chisciotte contro i mulini a vento.

PS: Informo Travaglio che i contratti a tutela crescente (unica misura di sinistra e che guarda al lungo periodo) sono tutt’ora in vigore. Non c’è nulla di grave a parte il fatto che oggi come allora continui a disinformare. Perché il m5s nulla ha fatto per eliminare il Jobs Act e perché se ci sono rimasti pochi soldi per aiutare le fasce povere va ringraziato chi ha preferito buttare i soldi in altro , a partire dal superbonus che favorisce anche i possessori di seconde case e villette, pagato a debito coi soldi di chi vive a malapena in affitto. Su quasi tutto i 5s hanno vinto e conseguentemente abbiamo una pessima riforma fiscale, solo leggermente migliore di quella dell’anno scorso. I sindacati però la loro propaganda la fanno solo con Draghi e non c’è nessuno che venga a dire dove si prendono i soldi per aiutare i poveri mantenendo i bonus di Conte. Perché questo è il difetto, è stato mantenuto tutto. L’unica categoria dimenticata sono i lavoratori poveri, ma questa dimenticanza i 5s la rivendicano e Conte esulta e rivendica la battaglia vinta sul superbonus . Peccato che costi 20 miliardi il solo superbonus che si è preteso essere senza limiti di reddito e senza controlli. La situazione anni fa non era grave ? E però il sindacato non scioperò mentre Conte faceva bonus (per i ricchi) e paci fiscali. La legge sulle delocalizzazioni selvagge poi non l’hanno fatta i 5s al governo ? Così dicevano.

Manovra, Travaglio a La7: "Cosa deve fare un sindacato se non uno sciopero generale? La situazione è grave come ai tempi del Jobs Act"

