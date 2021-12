Orgogliosi per l’ingresso nel PDE / EDP – European Democrats (Partito Democratico Europeo). Il modp più giusto ed efficiente di fare politca e contare in Europa. BRAVI.

Ottima notizia. Ho fatto le vecchie scuole e penso che un partito si riconosca prima di tutto dalla sua collocazione internazionale. Spero che prima o poi nel nome del PDE entri l’aggettivo liberale, ben più chiaro ed identificativo di democratico, che dovrebbe essere un minimo comun denominatore anche con altri partiti, i socialisti ad esempio. Spero che entrino nel PDE anche Azione e +Europa. Non mi piace per nulla invece il nome del gruppo parlamentare, Renew Europe, che sembra quello di una impresa di costruzioni e manutenzione

L’adesione di Italia Viva al Partito Democratico Europeo è una scelta coerente con il progetto politico lanciato da Matteo Renzi due anni fa e che in Europa ci ha visto fin da subito aderire al gruppo Renew Europe al Parlamento Europeo.

Il Partito Democratico Europeo è una famiglia politica liberal democratica, federalista, moderna e inclusiva: l’entrata di Italia Viva riafferma questi valori e ci permette di rafforzare i nostri legami con i partiti riformisti europei e di crescere ancora.

Adesso, le esperienze politiche di Renew Europe e del PDE devono essere la nostra bussola per arrivare alla creazione di un polo riformista in Italia: il nostro Paese ha bisogno di un’offerta politica seria, che sia alternativa alla destra sovranista da un lato e a una certa sinistra populista dall’altro. Io sono convinto che l’adesione di Italia Viva al PDE sia un tassello importante per il raggiungimento di questo obiettivo.

MA Cè GIA CHI CRITICA DICENDO! Che dispiacere. Renzi aveva portato il PD tra i Socialisti & Democratici. Nessuna discussione pubblica è stata fatta nel momento in cui IV si è definita liberaldemocratica. Molti suoi membri sono passati dalla socialdemocrazia al centrismo senza neppure passare per il liberalsocialismo. Se non è una tattica ma una strategia è mancato il senso di questa trasformazione.

SIGNORI ROSICONI! socialismo, socialdemocrazia, centrismo, … liberalsocialismo ….Mi sembrano un pó quei discorsi ‘alla Nanni Moretti’. Mi si nota di più se non vengo alla festa o se vengo e me ne sto in un angolo? Con le definizioni e con i discorsi inconcludenti si fa poca strada.Contano i fatti … e con i fatti Renzi e IV ci hanno mostrato chiaramente cosa sono e cosa sono capaci di fare. E SIAMO ! Orgogliosi per l’ingresso nel PDE / EDP – European Democrats (Partito Democratico Europeo), con cui Italia Viva condivide i valori liberali e democratici contro ogni forma di populismo di destra e sinistra. Sarà l’occasione per consolidare i nostri legami con i partner europei e lavorare sul progetto di costruzione di un polo riformista. Congratulazioni a Sandro Gozi riconfermato segretario generale del partito.

Orgogliosi per l’ingresso nel PDE / EDP – European Democrats (Partito Democratico Europeo). Il modp più giusto ed efficiente di fare politca e contare in Europa. BRAVI. ultima modifica: da

