SE CONTASSERO DAVVERO I VALORI ASSOLUTI, SAREBBE GIUSTA LA FLAT TAX. L’INCOERENZA DEGLI IRRIDUCIBILI, CHE SEMBRANO SCIOPERARE PER CHIEDERE… LA FLAT TAX.

Io non riesco a capire perchè quando si parla di calare le tasse, cosa giudicata necessaria dalla quasi totalità degli economisti, degli uffici studi e dagli organismi internazionali, poi viene sempre fuori il refrain “ma quelli che guadagnano poco e non ne pagano non ne usufruiscono”. E grazie al ca..o, se non le paghi, come pensi che possano abbassartele? Il taglio della pressione fiscale, evidentemente troppo alta per chi le tasse ovviamente le paga. Poi se vogliamo parlare di quelli che guadagnano poco, d’accordo, ma il discorso è altro, ed allora si dovrebbe parlare di sviluppo del paese, del PIL, dell’occupazione, della riqualificazione della forza lavoro eccetera,conbattere l’evasione fiscale,il lavoro in nero, insomma tutto un altro capitolo. Magari raggiungibile anche col contributo del taglio delle tasse per chi le tasse deve invece pagarle.Ma un bricciolo di l’intelligenza la tenete? si! ok ma i soldi sono quelli.

Chi ha comunque uno stipendio di 35000.euro paga circa 500 euro l’anno di Irpef in meno. Può sembrare poco. Ma noi italiani siamo strani, abbiamo criticato gli 80 euro del governo Renzi 960 euro l’anno per 10 milioni di operai. Poi abbiamo lodato 300 euro l’anno di cascbek per 4 milioni di persone .Questi 500 come sono????