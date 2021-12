VOGLIAMO PARLARE DI SINDACATI. VI ACCONTENTO: CIO CHE DESCRIVO ACCADEVA TANTI ANNI FA. MA E ANCORA ATTUALE.

Accadeva. Tanti anni fa, alle mie prime armi politiche sindacali aziendali ,quando ai sindacalisti aziendali e federali si insegnava a fare gli accordi e non le guerre, partecipai ad un bellissimo corso sulla “contrattazione” alla scuola della CGIL . Le lezioni, tenute da due docenti universitari, erano indirizzati a farci capire come il fine delle trattative è l’accordo da firmare non la trattativa in sé. E ci insegnarono anche che un accordo è buono se, come in un gioco a somma diversa da zero, al momento della firma entrambe le parti sono soddisfatte perché ci guadagnano. Quello è un accordo destinato a durare nel tempo. L’accordo basato invece sui semplici rapporti di forza, che porta benefici ad una sola parte, quello definito a somma zero, è un accordo che dura poco perché la parte soccombente, al modificarsi dei rapporti di forza, lo disconoscerà ed imporrà un accordo che la risarcisca del danno precedentemente subìto.

È stato un corso impegnativo, una settimana full immersion, isolati da tutti, con lezioni in aula, giochi di ruolo (il famoso “dilemma del prigioniero”) e trattative simulate.

Ricordo che in una di queste, interpretavo un sindaco che, insieme a due assessori (bilancio e personale) trattava con tre sindacalisti per l’introduzione del premio di produzione. Il comune non lo voleva i sindacati si. Alla fine riuscii a fargli firmare un accordo che, di fatto, rimandava sine die l’introduzione del premio. E per questo mi presi un cazziatone gigantesco dal docente perché era un accordo trappola che i sindacati mi avrebbero fatto ribaltare alla prima occasione (ricordo anche che uno dei tre “sindacalisti” poi diventato segretario FIOM , mi tolse il saluto per mesi).

Ora mi chiedo: ma dichiarare uno sciopero per punire “i ricchi” escludendoli dai benefici della riforma fiscale non è il contrario di quel gioco a somma diversa da zero che mi ha insegnato la CGIL? E quanto durerà un sistema imposto per punire “i ricchi” (parliamo di persone che guadagnano 2500/3000€ netti al mese o più e che già oggi sostengono il 42% delle totali entrate IRPEF dello Stato)? Consegnare quei “ricchi” alla Flat tax di Salvini (perché è chiaro che tanti di loro, ripudiati dal centrosinistra, voteranno lì) sarà il peggior danno per chi oggi sciopererà per questa guerra demagogica o peggio populista.

VOGLIAMO PARLARE DI SINDACATI. VI ACCONTENTO: CIO CHE DESCRIVO ACCADEVA TANTI ANNI FA. MA E ANCORA ATTUALE.

