NON SE NÈ ACCORTO NESSUNO, MA L’ALTRO IERI C’È STATO SCIOPERO DELLE SCUOLE “LE MOTIVAZIONI ERANO NOBILISSIME: IL RITORNO ALL’EQUITÀ E ALLA SOLIDARIETÀ CONTRO LE REGOLE DEL MALEDETTO MERCATO. MANCAVA SOLO LA FAME NEL MONDO MA FORSE ERA SOTTINTESA. NON SE N’È ACCORTO NESSUNO PERCHÉ I PROFESSORI, DOPO DUE ANNI DI DIDATTICA A DISTANZA, SI SONO DIMOSTRATI MENO FARFALLONI DEI LORO RAPPRESENTANTI SINDACALI E SONO ANDATI AL LAVORO: L’ADESIONE ALLO SCIOPERO È STATA DEL CINQUE PER CENTO…”

IL DIRITTO DI PROTESTARE, IL DOVERE DI ESSERE SERI

Amare Landini è complicato, per l’oltranzismo di una protesta dove lavoro e lavoratori più che essere l’anima di un mandato diventano un pretesto contro il Governo.

La colpa è di una manovra espansiva, aperta ai deboli ed in grado di dialogare nel rispetto dei ruoli e delle differenze, dopo aver prodotto un Pnnr finalmente non improvvisato, una centralità europea ed un modo chiaro di affrontare l’emergenza Covid.

Ma nonostante ciò da certe parti il migliore resta Conte manco a dirlo. Abile dispensatore di invadenze sindacali ricambiato con il silenzio su ventilatori baffuti e malfunzionanti, mascherine utili solo a chi gestiva gli appalti, banchi a rotelle e pure sui decreti sicurezza che Giuseppi aveva firmato. Perchè lui è quello bravo che canta Bella Ciao alla Festa de l’Unità, baluardo decadente del populismo grillino accolto a piene mani .

Il prossimo appuntamento sarà quello dello sciopero generale. Apoteosi critica delle motivazioni di giornata anticipata dalla timida mobilitazione della Scuola (6% di adesioni), dove hanno pesato la rottura dell’unità sindacale e l’astensione della Cisl. La sigla al momento più possibilista, lasciando il livore alla piccola Cgil e ad una Uil che si conferma, come direbbe un sindacalista delle mie parti, poco più di uno stato d’animo.

