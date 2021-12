BERLUSCONI PATRIOTA. LA MELONI Berlusconi lo è.

Quirinale, Meloni: “Subito un patriota al Colle, Berlusconi lo è”.La leader di Fratelli d’Italia nel discorso di chiusura della manifestazione Atreju a Roma: “Non accetteremo compromessi. Il centrodestra sarà determinante”.

La statista Meloni ha ragione. In Italia e all’estero, tutti conoscono e ricordano il grande Patriota Berlusconi, reduce della guerra di Troia, è veramente triste e deprimente pensare che la destra italiana è rappresentata da questi “italioti”…Speriamo il paese non stia precipitando così in basso.

La “SORA MELONI” cosa ne sa di patriottismo, Lei che si ispira a chi dell’Italia fece bordello. Se non ci fossero stati i partigiani ad occupare le fabbriche e fare muro contro i nazifascisti, non saremmo dove siamo ora con tali persone che parlano di “patriota”

Come si possa definire “patriota” un individuo che costituisce un gigantesco caso di politica intesa quale interesse personale è mistero noto solo alla nostra eroina. Ma in fondo “patriota” – in un senso specialissimo – il Berlusca lo è: nel senso che è un “arci-italiano”; nel senso che condensa in sé tutti i peggiori difetti degli italiani.

Visto in questa prospettiva sarebbe davvero pienamente “rappresentativo”; e, conseguentemente, ottimo per farci tornare ad essere quello che evidentemente milioni d’italici (a partire da Giorgia Meloni) tengono ad essere: la barzelletta del pianeta.

Certo che passate da un patriota e Partigiano come Pertini e disgraziatamente trovarci un berlusconi al quirinale verrebbe da dire che al male non c’è mai fine, comunque alla meloni bisognerebbe ricordarle che ieri era l’anniversario di piazza fontana, della strage fascista…

SOLA MELONI! All’Italia servirebbe , per cominciare, uno non condannato definitivamente per evasione fiscale, e magari uno che non avesse organizzato festicciole con procaci minorenni, una delle quali creduta “nipote di Mubarak”, anche da lei, gentile sora Meloni.

